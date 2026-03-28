15 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद मांग रहा था बुलेट, पुलिस ने पहुंचाया जेल, एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तार
दोनों ही वारदात सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में हुई थी. पुलिस दोनों ही आरोपियों की तलाश काफी समय से कर रही थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 3:12 PM IST
झांसी: जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामले सामने आ रहे है. दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि दोनों ही वारदात सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में हुई थी. वहीं, पुलिस दोनों ही आरोपियों की तलाश काफी समय से कर रही थी.
जानकारी के अनुसार, थाना सीपरी बाजार क्षेत्र में रहने वाली एक 15 वर्षीय किशोरी ने राज अहिरवार पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. साथ ही आरोपी ने पीड़िता से एक बुलेट मोटरसाइकिल, गृहस्थी का समस्त सामान 6,00,000 की मांग की थी.
पुलिस ने राज अहिरवार को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है. एक अन्य मामले में 16 साल की किशोरी ने अशोक ठाकुर नाम एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.
पुलिस ने दोनों ही मामलों में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की खोज शुरु कर दी थी. 24 घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि थाना सीपरी बाजार में दुष्कर्म से संबंधित दो अलग-अलग प्रकरण में शिकायत प्राप्त हुई थी. दोनों ही मामलों में अभियोग पंजीकृत किया गया था. सीपरी बाजार पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम द्वारा दुष्कर्म के 2 वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
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