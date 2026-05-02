ETV Bharat / state

झांसी पुलिस ने 100 करोड़ का सट्टा चलाने वाले भाजपा नेता आशीष उपाध्याय को किया गिरफ्तार

नवाबाद थाना पुलिस ने 29 अप्रैल को ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए करीब 100 करोड़ रुपये के सट्टा कारोबार का खुलासा किया था.

पुलिस की गिरफ्त में सट्टेबाजी का आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में सट्टेबाजी का आरोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 11:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झांसी : झांसी पुलिस ने 100 करोड़ रुपये के सट्टा खिलाने वाले गैंग के अहम सदस्य आशीष उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने 3 दिनों से फरार चल रहे आशीष को दिल्ली के चाणक्यपुरी से गिरफ्तार किया है. इसके पहले झांसी पुलिस ने 29 अप्रैल को सट्टा खिलाने वाले 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों के पास से 100 करोड़ रुपये के ऊपर के लेनदेन का लेखा जोखा मिला था. आरोपियों ने ही पूछताछ के दौरान आशीष उपाध्याय का नाम लिया था. इसके बाद से पुलिस आशीष की तलाश कर रही थी.

जानकारी देते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया जा रहा कि आशीष उपाध्याय का नाम भाजपा के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं. वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लखनऊ का निदेशक और भाजपा किसान मोर्चा का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य शीर्ष नेताओं के साथ आशीष की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं. जुआ सिंडिकेट में आने के बाद से ही आशीष उपाध्याय फरार हो गया था.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि आशीष पुलिस को चकमा देकर ट्रेन से दिल्ली भाग गया था. इसके बाद आत्मसमर्पण करने की योजना बना रहा था, लेकिन नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव की टीम ने इससे पहले ही आशीष को दिल्ली के चाणक्यपुरी से गिरफ्तार कर लिया गया.

यह भी पढ़ें : 100 करोड़ के अवैध सट्टा कारोबार का खुलासा; 3 जुआरी चढ़े पुलिस के हत्थे, 11 की तलाश जारी

यह भी पढ़ें : झांसी में ऑनलाइन सट्टा पर पुलिस का एक्शन; मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार, 1.56 करोड़ के कॉइन्स बरामद

TAGGED:

JHANSI CRIME
BJP LEADER ARRESTED
GAMBLING IN UTTAR PRADESH
उत्तर प्रदेश में सट्टा
JHANSI POLICE ARRESTS BJP LEADER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.