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बुंदेलखंड की 'गंगा' को संभालने वाला पारीछा बांध, 140 साल पुरानी अंग्रेजों की इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना, जानिए कैसा लाया समृद्धि?

पारीछा बांध ; बुंदेलखंड की असल लाइफलाइन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बुंदेलखंड में बेतवा नदी के पानी को सिंचाई के लिए उपयोग करने की योजना वर्ष 1855 में कैप्टन स्ट्रेची के प्रस्ताव से सामने आई थी. इसके बाद नदी के विभिन्न स्थलों का तकनीकी, भूगर्भीय और जलवैज्ञानिक अध्ययन किया गया. विस्तृत परीक्षणों के बाद पारीछा को जल संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल चुना गया. वर्ष 1881 में निर्माण और फिर वर्ष 1886 में बेतवा नहर प्रणाली अस्तित्व में आई. परियोजना का मूल उद्देश्य बुंदेलखंड में कृषि के लिए भरोसेमंद सिंचाई उपलब्ध कराना था.

पारीछा बांध का पानी बुंदेलखंड की सिंचाई व्यवस्था के साथ प्रदेश के लिए ऊर्जा का स्रोत भी है. पारीछा बांध बुंदेलखंड की लाइफलाइन की भूमिका भी निभा रहा है. पारीछा बांध के सहारे बेतवा की धारा को खेतों तक पहुंचाने के पीछे 140 वर्षों का महत्वपूर्ण इतिहास है. इंजीनियरिंग विरासत की कहानी जो पीढ़ियों की विरासत भी है. पारीछा बांध का निर्माण वर्ष 1881 में निर्माण शुरू हुआ और 1886 में बेतवा नहर प्रणाली के साथ वजूद में आया. 140 साल से यह ऐतिहासिक जल संरचना पूरी तरह कार्यरत है.

पारीछा बांध की ऐतिहासिकता और महत्व पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

झांसी : बेतवा नदी (पौराणिक नाम वेत्रवती) का अमृत स्वरूप शीतल जल बुंदेलखंड की तपती धरा को हरा-भरा और समृद्ध कर रहा है. यह संभव हो सका है बेतवा नदी पर बने पारीछा बांध से. बेतवा नदी का पौराणिक नाम वेत्रवती है. संस्कृत में 'वेत्र' का अर्थ बेंत या बांस होता है. दरअसल बेतवा नदी के तटीय क्षेत्रों में बेंत के पौधे खूब पाए जाते थे. जिसके कारण पौराणिक काल में इसका नाम वेत्रवती पड़ा और कालांतर में बेतवा.

पारीछा बांध के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया. (Photo Credit : ETV Bharat)





सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता ब्रजेश पोरवाल के अनुसार पारीछा बांध की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि करीब डेढ़ सदी पुरानी संरचना आज भी अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति कर रही है. इससे जुड़ी बेतवा नहर प्रणाली का नेटवर्क लगभग 2,654 किलोमीटर लंबा है. उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के पांच जिलों में करीब 4,28,360 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई होती है.

पारीछा बांध की संरचना. (Photo Credit : ETV Bharat)

पारीछा बांध की खासियत : पत्थरों की मजबूत चिनाई से निर्मित पारीछा बांध की लंबाई लगभग 1,174 मीटर और नदी तल से ऊंचाई करीब 16.8 मीटर है. इसमें 318 स्टील फॉलिंग शटर हैं. जल भंडारण क्षमता लगभग 2,400 मिलियन क्यूबिक फीट है. बांध की संरचना में रिवर स्लूइस, कैनाल हेड रेगुलेटर, ट्रेनिंग वॉल, अफ्लक्स बंड, सब्सिडियरी बांध और फिश लैडर जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं शामिल हैं.

बेतवा नदी पर बना पारीछा बांध. (Photo Credit : ETV Bharat)





बेतवा मुख्य नहर के हेड पर निर्धारित जल वहन क्षमता 5,052 क्यूसेक है. लगभग 30.90 किलोमीटर आगे यह प्रणाली कुठौंद और हमीरपुर शाखाओं में विभाजित होती है. नहरों का यह विस्तृत जाल झांसी, जालौन और हमीरपुर सहित बुंदेलखंड के क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक सिंचाई का पानी पहुंचाता है. पारीछा जलाशय से समीप स्थित पारीछा ताप विद्युत परियोजना को भी पानी मिलता है, जिसकी स्थापित क्षमता 920 मेगावाट है.

पारीछा बांध का नजारा. (Photo Credit : ETV Bharat)



मानसून में जब बांध के गेट खोले जाते हैं तो बेतवा का पानी बेहद आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है. झांसी जिला प्रशासन ने पारीछा बांध को प्राकृतिक एवं मनोहारी पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया है. मानसून के दौरान बांध का जलप्रवाह पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है. मॉनसून में यहां हर रोज औसतन 2000 से 3000 पर्यटक आते हैं.

पारीछा बांध का नजारा. (Photo Credit : ETV Bharat)

पारीछा बांध का औपचारिक सम्मान अक्टूबर 2026 में मार्सेई, फ्रांस में आयोजित होने वाली ICID की 77वीं इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बैठक के दौरान किया जाना तय है. ICID के अनुसार WHIS कार्यक्रम का उद्देश्य ऐतिहासिक सिंचाई प्रणालियों के विकास और उनके तकनीकी ज्ञान को समझना, उनकी विशिष्ट विशेषताओं से सीख लेना तथा ऐसी ऐतिहासिक संरचनाओं के संरक्षण को बढ़ावा देना है.

बेतवा नदी पर बना पारीछा बांध. (Photo Credit : ETV Bharat)





झांसी के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि पारीछा बांध के लिए यह वैश्विक पहचान उसके संरक्षण के साथ-साथ झांसी और बुंदेलखंड के पर्यटन को नई पहचान देने का अवसर भी है. झांसी जिला प्रशासन पहले से ही पारीछा बांध को पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करता है. राज्य की पर्यटन योजनाओं में भी इसके विकास की संभावनाओं को रेखांकित किया गया है.

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