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झांसी का 140 साल पुराना ये बांध अब विश्व धरोहर, अंग्रेजों के जमाने की बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना

अब विश्व के पर्यटन मानचित्र पर लाने की तैयारी, फ्रांस में होगा सम्मानित.

jhansi parichha dam 140-year-old will now be honored at global level
झांसी का 140 साल पुराना ये बांध अब विश्व स्तर पर होगा सम्मानित. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 8:11 AM IST

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Updated : August 20, 2026 at 9:40 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की शान और अंग्रेजों के जमाने की बेहतरीन इंजीनियरिंग का प्रतीक झांसी का पारीछा बांध अब विश्व धरोहर के रूप में पहचान बनाएगा. करीब 140 साल पुराने इस ऐतिहासिक बांध को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया जाएगा. करीब 140 वर्षों से बुंदेलखंड के खेतों तक बेतवा नदी का पानी पहुंचाने वाली इस 19वीं सदी की ऐतिहासिक सिंचाई संरचना को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज (ICID) द्वारा ‘वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर’ (WHIS) के रूप में मान्यता दी गई है. इस उपलब्धि के लिए पारीछा बांध को WHIS अवॉर्ड-2026 प्रदान किया जाएगा. आगामी 14 अक्टूबर को फ्रांस के मार्सेई में आयोजित समारोह में यह सम्मान दिया जाएगा.


एक नजर परीछा बांध पर
बेतवा नदी पर बना पारीछा बांध झांसी से करीब 20 किमी दूर स्थित है. इसे बुंदेलखंड का सबसे पुराना बांध माना जाता है. शुरुआती दौर में इसकी जल संग्रहण क्षमता लगभग 105 मिलियन क्यूबिक मीटर थी, जो गाद जमा होने के कारण अब घटकर 78.74 एमसीएम रह गई है. 318 गेटों वाले इस बांध का निर्माण आज भी तत्कालीन तकनीक का शानदार उदाहरण माना जाता है.

क्या फायदा होगा: विश्व धरोहर के रूप में चयन के बाद अब पारीछा बांध न केवल सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी अहम हो जाएगा. मानसून में चारों ओर हरियाली, विशाल जलाशय और शांत माहौल के कारण यह पहले से ही झांसी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है. सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार गर्ग बताते हैं कि विश्व स्तर पर पहचान मिलने से यहां देसी-विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

सरकार भी इस बांध के कायाकल्प की तैयारी में जुटी है.केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत पारीछा बांध में गाद निकालने के लिए स्लूज बनाए जाएंगे और मैनुअल गेटों को ऑटोमेटिक किया जाएगा.इससे बांध की क्षमता बढ़ेगी और रखरखाव आसान होगा.फ्रांस में होने वाले सम्मान समारोह को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी उत्साहित है.IFTM टॉप रेसा जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मंचों पर यूपी की भागीदारी से पहले ही प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर जगह मिल रही है.पारीछा बांध को विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से प्रदेश के हेरिटेज, वेलनेस और इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को नया बढ़ावा मिलेगा.14 अक्तूबर को फ्रांस में होने वाले समारोह में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि शामिल होंगे और वहां पारीछा बांध की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और इंजीनियरिंग विशेषताओं को 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा.

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Last Updated : August 20, 2026 at 9:40 AM IST

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