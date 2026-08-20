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झांसी का 140 साल पुराना ये बांध अब विश्व धरोहर, अंग्रेजों के जमाने की बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की शान और अंग्रेजों के जमाने की बेहतरीन इंजीनियरिंग का प्रतीक झांसी का पारीछा बांध अब विश्व धरोहर के रूप में पहचान बनाएगा. करीब 140 साल पुराने इस ऐतिहासिक बांध को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया जाएगा. करीब 140 वर्षों से बुंदेलखंड के खेतों तक बेतवा नदी का पानी पहुंचाने वाली इस 19वीं सदी की ऐतिहासिक सिंचाई संरचना को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज (ICID) द्वारा ‘वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर’ (WHIS) के रूप में मान्यता दी गई है. इस उपलब्धि के लिए पारीछा बांध को WHIS अवॉर्ड-2026 प्रदान किया जाएगा. आगामी 14 अक्टूबर को फ्रांस के मार्सेई में आयोजित समारोह में यह सम्मान दिया जाएगा.



एक नजर परीछा बांध पर

बेतवा नदी पर बना पारीछा बांध झांसी से करीब 20 किमी दूर स्थित है. इसे बुंदेलखंड का सबसे पुराना बांध माना जाता है. शुरुआती दौर में इसकी जल संग्रहण क्षमता लगभग 105 मिलियन क्यूबिक मीटर थी, जो गाद जमा होने के कारण अब घटकर 78.74 एमसीएम रह गई है. 318 गेटों वाले इस बांध का निर्माण आज भी तत्कालीन तकनीक का शानदार उदाहरण माना जाता है.





क्या फायदा होगा: विश्व धरोहर के रूप में चयन के बाद अब पारीछा बांध न केवल सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी अहम हो जाएगा. मानसून में चारों ओर हरियाली, विशाल जलाशय और शांत माहौल के कारण यह पहले से ही झांसी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है. सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार गर्ग बताते हैं कि विश्व स्तर पर पहचान मिलने से यहां देसी-विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.