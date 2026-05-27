ऑनलाइन गेमिंग गिरोह का किया खुलासा; झांसी पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार, चीन समेत कई देशों में जुड़े हैं तार
साइबर जालसाजों ने 25 दिनों में 19 बैंक खातों में करना डाला लगभग 4.35 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 10:59 AM IST
झांसी : झांसी पुलिस ने साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग सिंडिकेट से जुड़ा बड़ा खुलासा किया है. प्रेमनगर थाने की पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड एवं ऑनलाइन गेमिंग आधारित संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के तार चाइना समेत कई देशों तक भी फैले हुए थे. ठगी करने वाले अपराधी आम लोगों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर अपने पैसे को ठिकाने लगाते थे. कार्रवाई के दौरान साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, चेकबुक और बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए हैं.
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया है कि गिरोह का मुख्य संचालक ध्रुव निवासी इन्दौर चाइनीज वेबसाइटों एवं ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से साइबर फ्रॉड कर धनराशि विभिन्न बैंक खातों में मंगवाता था. गिरोह के सदस्य रागिब अहमद द्वारा इण्डोनेशिया के सिम का प्रयोग करते हुए विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त बैंक खातों की यूपीआई एवं नेट बैंकिंग बनाकर उनकी जानकारी विदेशी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मुख्य संचालक तक पहुंचाई जाती थी.
आरोपियों से पूछताछ में यह भी पता चला कि गिरोह ऑनलाइन गेमिंग साइटों के माध्यम से लोगों को अधिक लाभ का लालच देकर रिचार्ज एवं पॉइंट खरीदने के लिए प्रेरित करता था. इसके बाद साइबर फ्रॉड से प्राप्त धनराशि विभिन्न बैंक खातों में जमा कराई जाती थी. जिन पर साइबर शिकायत दर्ज होती थी, उन्हें गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जीतने वाले खिलाड़ियों के खातों में भेज दिया जाता था, जिससे उन खातों पर फ्रीज/लीन लग जाती थी और वास्तविक अपराधियों तक पहुंचना कठिन हो जाता था.
आरोपियों ने बताया कि 500 रुपये से कम राशि वाले ट्रांजेक्शन, जिनकी शिकायत सामान्यतः दर्ज नहीं होती या ट्रैकिंग कठिन होती थी, उन्हें विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित कर USDT में परिवर्तित कर दिया जाता था. यह रकम गिरोह के सदस्यों एवं एजेंटों को कमीशन के रूप में वितरित कर दी जाती थी. गिरोह के सदस्य सनी अमराया, सोहिल खान, अनुभव सिंह, दानिश उर्फ नूर, सौरभ विश्वकर्मा एवं देवेश गौतम बैंक खाते उपलब्ध कराने का कार्य करते थे. हर्ष बैंक खातों से लिंक सिम कार्ड उपलब्ध कराता था.
साइबर फ्रॉड से प्राप्त धनराशि को बाद में सलाम द्वारा USDT में परिवर्तित कर विभिन्न Binance खातों में भेजा जाता था. इससे धनराशि की टेसिंग न हो पाती थी. जांच में विगत 25 दिनों के दौरान 19 बैंक खातों में लगभग 4.35 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन, चाइनीज वेबसाइट CESHI. TTTPYM.COM से लगभग 38 करोड़ मूल्य के वित्तीय लेन-देन, 529 USDT फ्रीज, लगभग 37,966 USDT (37.20 लाख) के डिजिटल ट्रांजेक्शन तथा 114 बैंक खातों से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है. प्रकरण में कुल 4,35,64,029/- की धनराशि फ्रीज होल्ड कराई गई है. गिरोह के अन्य सदस्यों एवं आर्थिक नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है. इस खुलासे में प्रेमनगर थाना के साइबर एक्सपर्ट रविकांत शुक्ला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
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