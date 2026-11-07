6 राज्यों में चोरी करके चकमा दे रहे महाराष्ट्र गैंग का सदस्य यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा
झांसी से उड़ाए थे 5 करोड़ के गहने. पुलिस को अब गैंग के मास्टरमाइंड मारूती राजाराम पिटेकर समेत 5 आरोपियों की तलाश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 9:09 AM IST
झांसी : मऊरानीपुर में प्राइवेट बस से करीब 5 करोड़ रुपये के सोने के गहने चोरी करने वाले गैंग का महाराष्ट्र कनेक्शन सामने आया है. वारदात को अंजाम देने के लिए गैंग के तीन सदस्य सर्राफा कारोबारी के साथ ही बस में सवार हुए थे. मऊरानीपुर बस स्टैंड पर बस रुकते ही तीनों बदमाश गहनों से भरे दो बैग लेकर उतर गए और पहले से इंतजार कर रही सफेद स्कॉर्पियो में बैठकर फरार हो गए.
झांसी पुलिस ने करीब 2000 किलोमीटर तक के CCTV फुटेज खंगालकर गैंग के एक सदस्य को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान अमोल मारूती पिटेकर के रूप में हुई है. वह गैंग के कथित मास्टरमाइंड मारूती राजाराम पिटेकर का बेटा है. पुलिस टीम अब उसके पिता समेत 5 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.
एसएसपी विकास कुमार के मुताबिक पंजाब के अमृतसर निवासी गुरकीरत सिंह बड़े सर्राफा कारोबारी हैं. वह सोने के गहने तैयार कर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सप्लाई करते हैं. इस बार वह अमृतसर से मध्य प्रदेश आए थे. जबलपुर के बाद उन्होंने छतरपुर में गहनों की सप्लाई की. इसके बाद 29 अक्टूबर को छतरपुर से झांसी आने के लिए प्राइवेट बस में सवार हुए.
कारोबारी आम यात्रियों की तरह साधारण थैलों में कीमती गहने लेकर सफर कर रहे थे. उनके पास कुल पांच बैग थे, जिन्हें उन्होंने बस की सीटों के ऊपर बने लगेज रैक में रख दिया था. बताया जा रहा है कि गैंग के तीन सदस्य पहले से ही बस में मौजूद थे और कारोबारी की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे.
बस जैसे ही झांसी के मऊरानीपुर बस स्टैंड पहुंची. बदमाशों ने गहनों से भरे दो बैग उठाए और बस से उतर गए. बाहर उनके अन्य साथी सफेद रंग की स्कॉर्पियो लेकर पहले से मौजूद थे. तीनों बदमाश बैग लेकर स्कॉर्पियो में बैठे और फरार हो गए. चोरी किए गए गहनों की कीमत करीब पांच करोड़ रुपये बताई गई है.
एसएसपी विकास कुमार के अनुसार घटना के खुलासे के लिए पुलिस की आठ टीमें गठित की गई थीं. शुरुआत में पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था. केवल एक धुंधला CCTV फुटेज मिला था. जिसमें संदिग्ध स्कॉर्पियो और कुछ बदमाश नजर आ रहे थे. पुलिस टीमों ने इसी फुटेज को आधार बनाकर जांच शुरू की और स्कॉर्पियो के संभावित रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की.
झांसी से महाराष्ट्र तक 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी के CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग दिन-रात खंगाली गई. इस दौरान स्कॉर्पियो का रजिस्ट्रेशन नंबर और फास्टैग से जुड़ी जानकारी हासिल हुई. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले तक पहुंच गई.
एसएसपी के मुताबिक जांच में सामने आया कि गैंग का कथित सरगना मारूती राजाराम पिटेकर है. जिसने अपने चार साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. सभी आरोपी स्कॉर्पियो से जबलपुर होते हुए छतरपुर पहुंचे थे और फिर मऊरानीपुर में वारदात को अंजाम देकर इसी रास्ते से महाराष्ट्र लौट गए.
पूछताछ में अमोल ने बताया है कि वारदात के बाद उसके पिता ने उसे फोन कर महाराष्ट्र के राशिन कस्बे में बुलाया था. वहां चोरी के गहने बेचने के बाद उसे 20 लाख रुपये दिए गए और कर्ज चुकाने के लिए कहा गया. अमोल ने यह रकम अपने बैंक खातों में जमा कर दी थी. 3 नवंबर को वह कर्ज चुकाने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. अमोल के कब्जे से 1 लाख 40 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं. इसके अलावा उसके तीन बैंक खातों में जमा 17 लाख 6 हजार रुपये फ्रीज कराए गए हैं. आरोपी को महाराष्ट्र से ट्रांजिट रिमांड पर झांसी लाया गया है.
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