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6 राज्यों में चोरी करके चकमा दे रहे महाराष्ट्र गैंग का सदस्य यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा

महाराष्ट्र के चोर गैंग का सदस्य गिरफ्तार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

झांसी : मऊरानीपुर में प्राइवेट बस से करीब 5 करोड़ रुपये के सोने के गहने चोरी करने वाले गैंग का महाराष्ट्र कनेक्शन सामने आया है. वारदात को अंजाम देने के लिए गैंग के तीन सदस्य सर्राफा कारोबारी के साथ ही बस में सवार हुए थे. मऊरानीपुर बस स्टैंड पर बस रुकते ही तीनों बदमाश गहनों से भरे दो बैग लेकर उतर गए और पहले से इंतजार कर रही सफेद स्कॉर्पियो में बैठकर फरार हो गए.

जानकारी देते एसएसपी विकास कुमार. (Video Credit : ETV Bharat) झांसी पुलिस ने करीब 2000 किलोमीटर तक के CCTV फुटेज खंगालकर गैंग के एक सदस्य को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान अमोल मारूती पिटेकर के रूप में हुई है. वह गैंग के कथित मास्टरमाइंड मारूती राजाराम पिटेकर का बेटा है. पुलिस टीम अब उसके पिता समेत 5 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.



