झांसी में निरहुआ ने कहा ‘आएंगे तो योगी ही’; अखिलेश यादव पर बोला तीखा हमला, समझाया PDA का नया मतलब
पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ झांसी के मोंठ में आयोजित विराट दंगल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 3:03 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 3:16 PM IST
झांसी : भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और भाजपा के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ ने झांसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे.
समाजवादी पार्टी के PDA के नारे पर टिप्पणी करते हुए निरहुआ ने इसे ‘परिवारवादी डकैत पार्टी’ करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की राजनीति परिवार के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है. अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे और रामलला के दर्शन से जुड़े सवाल पर भी उन्होंने तंज कसा. निरहुआ ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सफलता मिलेगी और सपा को हार का सामना करना पड़ेगा.
चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर निरहुआ ने कहा कि चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर विपक्षी दल व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं. उन्होंने प्रदेश सरकार के कामकाज और कानून-व्यवस्था की भी सराहना की. हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से इन मुद्दों पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं.
निरहुआ झांसी में गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत की ओर से मोंठ में आयोजित विराट दंगल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इस आयोजन में पारंपरिक कुश्ती और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी. उन्होंने बुंदेलखंड में फिल्म की शूटिंग के लिए अगले महीने दोबारा आने की बात भी कही.
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