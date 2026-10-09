ETV Bharat / state

झांसी में निरहुआ ने कहा ‘आएंगे तो योगी ही’; अखिलेश यादव पर बोला तीखा हमला, समझाया PDA का नया मतलब

झांसी पहुंचे दिनेश लाल यादव निरहुआ ( Photo Credit : ETV Bharat )

झांसी : भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और भाजपा के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ ने झांसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे.

झांसी में मीडिया से मुखातिब पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव. (Video Credit : ETV Bharat)



समाजवादी पार्टी के PDA के नारे पर टिप्पणी करते हुए निरहुआ ने इसे ‘परिवारवादी डकैत पार्टी’ करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की राजनीति परिवार के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है. अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे और रामलला के दर्शन से जुड़े सवाल पर भी उन्होंने तंज कसा. निरहुआ ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सफलता मिलेगी और सपा को हार का सामना करना पड़ेगा.