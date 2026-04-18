झांसी नगर निगम में शपथ पढ़ने में अटके पार्षद, महापौर बिहारीलाल आर्य ने पढ़वाई पूरी शपथ

झांसी नगर निगम में शपथ पढ़ने में अटके पार्षद, महापौर बिहारीलाल आर्य ने पढ़वाई पूरी शपथ
झांसी नगर निगम में साढ़े तीन साल के इंतजार के बाद 10 मनोनीत पार्षदों ने शपथ ली. महापौर बिहारीलाल आर्य ने शपथ दिलाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 8:23 PM IST
झांसी: झांसी नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में मनोनीत पार्षदों के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ. लगभग 3.5 वर्ष का लंबा कार्यकाल बीत जाने के बाद आखिरकार 10 मनोनीत पार्षदों ने आधिकारिक रूप से पद की शपथ ली. शपथ लेने वालों में धर्म करौसिया, कमलेश कुसुम कुशवाहा, सुनील विश्वकर्मा, निलेश त्रिपाठी और सत्यकाम पुरोहित शामिल रहे. इनके साथ ही संजय वाल्मीकि, प्रह्लाद प्रजापति, आदर्श गुप्ता, वरुण जैन और प्रीति माहौर ने भी अपनी नई जिम्मेदारी संभाली.
पार्षदों ने की पढ़ने में गलती: सभी मनोनीत पार्षदों को महापौर बिहारीलाल आर्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. लगभग 45 मिनट की देरी से शुरू हुए इस कार्यक्रम में एक तरफ भारी उत्साह दिखा, तो दूसरी तरफ कुछ अजीब घटनाएं भी हुईं.
पार्षद कमलेश कुसुम कुशवाहा और एक अन्य सदस्य अपनी शपथ की प्रति देखकर भी सही से नहीं पढ़ पाए. दो बार गलती होने पर महापौर ने उन्हें टोका और खुद शपथ पढ़कर उन्हें पीछे-पीछे बोलने का निर्देश दिया.
हस्ताक्षर करना भूले उत्साहित पार्षद: पार्षदों में उत्साह इतना अधिक था कि कुछ सदस्य शपथ लेने के बाद औपचारिक हस्ताक्षर करना ही भूल गए. कार्यक्रम का संचालन कर रही राष्ट्रपति पदकधारी डॉ. नीति शास्त्री ने उन्हें सदन की परंपराओं की याद दिलाते हुए वापस बुलाकर हस्ताक्षर करवाए. मंच पर संबोधन के क्रम को लेकर भी कुछ अनिश्चितता की स्थिति बनी रही. जहां एक तरफ जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह को बोलने का मौका दिया गया, वहीं एमएलसी रामतीर्थ सिंघल और रमा निरंजन अपनी बारी का इंतजार करते रह गए.
साढ़े तीन साल बाद शपथ ग्रहण हुआ: इस कार्यक्रम के समापन पर महापौर बिहारीलाल आर्य ने सभी नए सदस्यों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि इन 10 मनोनीत पार्षदों के जुड़ने के साथ ही अब नगर निगम सदन की संख्या पूरी हो गई है. महापौर ने विश्वास जताया कि अब पूरी टीम मिलकर झांसी के बेहतर विकास और जनसुविधाओं के लिए काम करेगी. इस दौरान नगर निगम के कई आला अधिकारी और नागरिक भी सभागार में मौजूद रहे.
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