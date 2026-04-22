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झांसी में उधार दिये 5000 रुपये वापस मांगना पड़ा महंगा, दबंगों ने युवक पर बरसाईं गोलियां, हाथ तोड़ा

हमलावर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने जाते-जाते बंदूक की बट से हमला कर युवक का हाथ तोड़ दिया और धमकी देते हुए उसकी कार में अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर फरार हो गए.

झांसी: उत्तर प्रदेश में झांसी के मोठ थाना क्षेत्र से गोलीबारी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहाँ उधार दिए गए मात्र पांच हजार रुपये वापस मांगने पर दबंगों ने कार सवार युवक पर बंदूकों से तीन राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस हमले में एक गोली युवक के कान को छीलते हुए निकल गई, जिससे उसकी जान बाल-बाल बची.

घात लगाकर किया जानलेवा हमला: घायल युवक विवेक कुमार का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पीड़ित विवेक के मुताबिक, उसने कुछ महीने पहले आरोपी सुदर्शन प्रजापति को 5000 रुपये उधार दिए थे. कई बार पैसे मांगने पर सुदर्शन टालमटोल कर रहा था और आज फिर तकादा करने पर फोन पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी. इसके बाद जब विवेक अपनी कार से घर लौट रहा था, तभी कानपुर हाईवे से मोठ रोड पर पहले से घात लगाए बैठे दबंगों ने उसे रोक लिया.

कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग: तीन-चार लोगों ने विवेक को रोककर उसका कॉलर पकड़ लिया और तभी दूसरी गाड़ी से उनके बंदूकधारी साथी बाहर निकले. दबंगों ने विवेक की कार पर पहला फायर किया, जो कार के बोनट में जाकर लगा. घबराकर जब विवेक कार से नीचे उतरने लगा, तो दूसरे फायर में गोली उसके दाहिने कान को छूते हुए निकल गई. हमलावरों ने तीसरा फायर कार के शीशे पर किया, जिससे पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास के इलाके में दहशत फैल गई.

बंदूक की बट से युवक का हाथ तोड़ा: गोली चलाने के बाद आरोपी कुलदीप यादव ने बंदूक की बट से विवेक के दाहिने हाथ पर हमला किया, जिससे उसकी कोहनी में फ्रैक्चर हो गया. जमीन पर गिरे घायल युवक को छोड़कर आरोपी अपनी गाड़ी से उसकी कार में टक्कर मारते हुए मौके से भाग निकले. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. एसपी ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि विवेक कुमार की तहरीर पर दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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