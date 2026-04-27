झांसी: कानपुर हाईवे पर पलटा ऑटो, उन्नाव से मुंबई जा रहे ड्राइवर की मौत, दो गंभीर घायल
मोठ क्षेत्र में कानपुर हाईवे पर उन्नाव से मुंबई जा रहा आपे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 9:47 PM IST
झांसी: झांसी के मोठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर हाईवे पर जौरा ओवरब्रिज के पास एक तेज रफ्तार आपे ऑटो टैक्सी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि ऑटो चालक की मौके पर ही वाहन के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को आनन-फानन में एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने चालक जंग बहादुर को मृत घोषित कर दिया और शेष दोनों घायलों का उपचार तत्काल शुरू कर दिया.
उन्नाव से मुंबई जा रहे थे तीनों साथी: हादसे के संबंध में बताया जा रहा है कि जंग बहादुर, विनोद और घनश्याम तीनों आपे ऑटो रिक्शा में सवार होकर उन्नाव से मुंबई की लंबी यात्रा पर निकले थे. वे जौरा ओवरब्रिज के पास पहुंचे ही थे कि तभी तेज रफ्तार ऑटो पर से नियंत्रण खो गया और वह पलट गया. इस दुखद घटना में चालक जंग बहादुर की जान चली गई, जबकि उसके साथी विनोद और घनश्याम लहूलुहान होकर वहीं फंस गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और मोठ ट्रामा सेंटर पहुंचाया.
झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए घायल: मोठ ट्रामा सेंटर में प्राथमिक उपचार के दौरान दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई थी, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मोंठ थाना प्रभारी राजेश पाल सिंह ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ऑटो रिक्शा को भी अपने कब्जे में ले लिया है और हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है, जिससे घर में कोहराम मच गया है.
सुकमा-डुकमा डेम रोड पर दर्दनाक हादसा: झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के सुकमा-डुकमा डेम रोड पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों ने तत्काल घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जगदीश नामक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य तीन की हालत नाजुक बनी हुई है.
एक की मौत, तीन मेडिकल कॉलेज रेफर: हादसे में घायल बंटी, बल्ली और अभिषेक का प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. पुलिस ने मृतक जगदीश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. बबीना थाना प्रभारी जे.पी. पाल के अनुसार, एक ही बाइक पर चार लोग सवार होकर जा रहे थे. आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है या बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई.
घायलों के होश आने का इंतजार: हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस अब घायलों के होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि उनके बयान दर्ज किए जा सकें. सड़क पर बाइक फिसलने के निशानों और आसपास के साक्ष्यों को पुलिस ने अपनी जांच में शामिल किया है. एक ही बाइक पर चार लोगों का सवार होना भी दुर्घटना का एक संभावित कारण माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है.
यह भी पढ़ें- देश की पहली महिला जासूस पर हॉलीवुड का दांव: बागपत की बेटी और INA की जांबाज सिपाही नीरा आर्य के जीवन पर बनेगी फिल्म