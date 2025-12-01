ETV Bharat / state

साधु ने हीराकुंड एक्सप्रेस में आतंकवादी होने की अफवाह उड़ाई, रेलवे एक्ट में होगी कार्रवाई

जीआरपी और आरपीएफ की जांच में ट्रेन की सीट को लेकर झगड़े का विवाद सामने आया.

हीराकुंड एक्सप्रेस में आतंकवादी होने की सूचना से हड़कंप.
हीराकुंड एक्सप्रेस में आतंकवादी होने की सूचना से हड़कंप. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 8:43 AM IST

झांसी : दिल्ली से चलकर झांसी आ रही हीराकुंड एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों के बीच सीट को लेकर झगड़ा होने पर एक साधु यात्री ने ट्रेन में आतंकवादी होने की झूठी सूचना रेल कंट्रोल रूम को दे दी. ट्रेन में आतंकवादी होने की सूचना से हड़कंप मच गया. आननफानन रेलवे पुलिस की टीम 25 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के दतिया स्टेशन पहुंच गई. जहां सूचनाकर्ता और 3 संदिग्ध युवकों को उतार कर पूछताछ की गई तो मामला सीट के झगड़े का निकला.

जानकारी देते जीआरपी एसपी विपुल श्रीवास्तव. (Video Credit : ETV Bharat)


जीआरपी एसपी विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार दोपहर हीराकुंड एक्सप्रेस (20808) दिल्ली होते हुए ग्वालियर पहुंचने वाली थी. करीब 1 बजकर 22 मिनट पर रेलवे कंट्रोल रूम में रमेश पासवान नामक शख्स ने ट्रेन के जरनल कोच में आतंकवादी होने की सूचना दी. सूचना मिलने पर झांसी आरपीएफ और जीआरपी ने झांसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के दतिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक कर तलाशी ली गई. इस दौरान सूचना देने वाले रमेश पासवान और झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के एवर्ट मार्केट निवासी तीन युवकों को एच. बिलाल, फैजान और जलील को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

जीआरपी एसपी विपुल श्रीवास्तव के मुताबिक चारों को ट्रेन से उतारकर थाने ले जाया गया. सूचना देने वाला व्यक्ति साधु के भेष में था. जिसने अपना नाम रमेश पासवान बताया. थाने में कड़ाई से पूछताछ में मामला सीट को लेकर झगड़े का निकला. जांच पड़ताल के बाद तीनों युवकों को छोड़ दिया गया है. गलत सूचना देने वाले साधु रमेश पासवान पर रेल कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है.

