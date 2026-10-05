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झांसी मेडिकल कॉलेज की नई इमरजेंसी नवरात्रि से शुरू होगी; 500 बेड की नई इमारत में संचालन

झांसी मेडिकल कॉलेज की नई इमरजेंसी नवरात्रि से शुरू होगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

झांसी: महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से शासन द्वारा 174 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड की अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी/न्यू विंग बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है. इस इमारत में 100 बेड का आधुनिक इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर भी तैयार किया गया है. नवरात्रित से यह इमरजेंसी शुरू होने वाली है.

मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. सचिन माहौर के अनुसार, नई इमरजेंसी को आगामी नवरात्र पर्व तक 500 बेड वाली नई इमारत में स्थानांतरित कर विधिवत संचालित कर दिया जाएगा.

प्रभारी मंत्री के सख्त निर्देशों और समयबद्ध शुरुआत की हिदायत के बाद स्वास्थ्य प्रशासन हरकत में आया और अब शिफ्टिंग व क्रियान्वयन का कार्य अंतिम दौर में पहुंच चुका है.

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह के मेडिकल कॉलेज निरीक्षण और समीक्षा दौरे के बाद इस परियोजना में तेजी आई.

संचालन से पहले किसी भी आकस्मिक त्रुटि या बाधा से बचने के लिए व्यापक मॉक ड्रिल की जाएगी. इसके जरिए मरीजों को लाने, स्ट्रेचर मूवमेंट, ऑक्सीजन आपूर्ति और स्टाफ समन्वय को परखा जाएगा.

योजना के अनुसार, नई इमरजेंसी का संचालन तीन अलग-अलग चरणों में किया जाएगा. पहले चरण के तहत 36 बेड के साथ इमरजेंसी सेवा शुरू की जाएगी. एक सप्ताह बाद दूसरे चरण में बेड की संख्या बढ़ाकर 50 की जाएगी और अंततः तीसरे चरण में पूरी 100 बेड क्षमता के साथ इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर क्रियान्वित हो जाएगा.

मरीजों को भर्ती के दौरान किसी तरह की कमी न हो, इसके लिए आधुनिक पैरा-मॉनिटर बेड, विशेष गद्दे और अन्य आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की खरीद पूरी कर ली गई है. इसके अलावा 500 बेड की इस बहुमंजिला नई इमारत में कई अन्य मुख्य विभागों का वार्ड आवंटन भी पूरा कर लिया गया है.

योजना के मुताबिक मेडिसिन विभाग को 108 बेड, ईएनटी (कान-नाक-गला) विभाग को 50 बेड, कैंसर रोग विभाग को 20 बेड तथा नेत्र रोग विभाग को 50 बेड आवंटित किए गए हैं, जिसमें से नेत्र रोग विभाग को पहले ही नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा चुका है.

इसके अतिरिक्त पुरानी बिल्डिंग में मेडिसिन विभाग के 100 से अधिक बेड पहले की तरह ही संचालित रहेंगे. इन सभी व्यवस्थाओं के पूर्ण रूप से चालू होने से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के मरीजों को एक ही छत के नीचे बिना किसी अफरातफरी के विश्वस्तरीय व त्वरित आपातकालीन उपचार उपलब्ध हो सकेगा.

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