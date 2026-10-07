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झांसी के सीपरी बाजार सब्जी मंडी में लगी भीषण आग; 40 दुकानें खाक, सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध शख्स

झांसी : सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में बुधवार सुबह आग लगने से 40 से ज्यादा दुकानें चपेट में आ गईं. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में दुकानों से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं. मंडी में मौजूद दुकानदारों और आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई. सूचना मिलने पर दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि, तब तक बड़ी मात्रा में सब्जियां और अन्य सामान जलकर खाक हो चुका था. वहीं सब्जी मंडी अग्निकांड पर दुकानदारों ने सवाल उठाए हैं.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची थीं. चार गाड़ियों से पानी की बौछार करके आग बुझाने का काम शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका. आग बुझने के बाद आसपास के हिस्सों में जांच की गई, ताकि दोबारा आग भड़कने की आशंका न रहे. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.



घटना में 40 से ज्यादा दुकानों में रखा सामान प्रभावित हुआ है. बड़ी मात्रा में आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर और अन्य सब्जियां जल गई हैं. दुकानदारों के मुताबिक आग से लाखों रुपये के सामान के नुकसान की आशंका है. हालांकि, नुकसान की वास्तविक कीमत का आकलन अभी किया जा रहा है.



वहीं आग लगाने की घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें एक व्यक्ति संदिग्ध गतिविधि करता हुआ दिखाई दे रहा है. पुलिस फुटेज के आधार पर उसकी पहचान करने में जुटी है. पुलिस टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. सीपरी थाना प्रभारी जयप्रकाश चौबे का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और फुटेज के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही है.



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