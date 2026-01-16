झांसी में कुशवाह समाज का प्रदर्शन ; राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 8 नामजद, 100 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज
चिरगांव थाना क्षेत्र में गुरुवार को संदिग्ध हालात में युवक की मौत के मामले प्रदर्शनकारी हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 9:34 AM IST|
Updated : January 16, 2026 at 9:40 AM IST
झांसी : एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने पर कुशवाह समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा समेत 8 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ दो थानों में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पुलिस से बदसलूकी, जबरदस्ती जाम लगाने समेत कई धाराओं में आरोपी बनाया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद नामजद आरोपी अपने घरों से फरार हैं. पुलिस टीम उन्हें ढूंढने का दावा कर रही है.
चिरगांव थाना के उपनिरीक्षक मुनेंद्र मिश्रा की तहरीर के अनुसार 13 जनवरी को दोपहर के समय आरक्षी राहुल सोगरवाल के साथ हादसे में मृत सुनील कुशवाहा निवासी खजांन्ची डेरा का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु मुराठा गांव गया था. घटनास्थल पर पहुंची भीड़ पंचायतनामा की कार्रवाई में व्यवधान पैदा कर रही थी. ग्रामीण दुर्घटना को हत्या में परिवर्तित करने का दवाब बना रहे थे. भीड़ को समझाने-बुझाने के प्रयास किया गया, लेकिन वे शांत नहीं हुए.
उपनिरीक्षक मुनेंद्र मिश्रा के मुताबिक इसके बाद भीड़ कुशवाह समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा और चरण सिंह कुशवाह के नेतृत्व में एसएसपी आवास पहुंच गई. जहां राजमार्ग पर बैठकर जाम लगा दिया गया. जाम में एंबुलेंस, प्राइवेट वाहनों, बसों की लंबी लाइन लग गई. काफी देर तक अफरातफरी का माहौल रहा. इस दौरान मौके पर एसएसपी, एसपी और सीओ भी पहुंचे. अधिकारियों के पहुंचने पर भीड़ उग्र होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी. अधिकारियों के काफी प्रयास के बाद जाम खुलवाया जा सका. इसके मामले में पुलिस ने कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा, चरण सिंह कुशवाह, बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम दिगारा निवासी देवेन्द्र कुशवाहा, चिरगांव थाना क्षेत्र के भरत जी मंदिर के पास रहने वाले धर्मेन्द्र कुमार, दीपक कुशवाहा, उमाशंकर, राघवेंद्र, खजान्ची का डेरा के पास रहने वाले हेमंत कुमार और 100 अज्ञात पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
जानें, क्या हुई थी घटना
चिरगांव थाना क्षेत्र के खजांची डेरा के पास रहने वाले सुखराम कुशवाहा का आरोप है कि रविवार को पारीछा निवासी रविंद्र दाऊ उसके घर आए और सुनील को काम पर ले गए थे. सुनील जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके मजदूरी बकाया थी. हालांकि बाद में वह उनके साथ चला गया. सुबह करीब सात बजे धर्मेंद्र कुशवाहा ने सूचना दी कि ट्रैक्टर पलटने सुनील की मौत हो गई है. धर्मेंद्र ने उसे बंधक बनाने की बात कही थी.
सुखराम के मुताबिक इस सूचना पर तमाम परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे. जहां विशाल शिवहरे निवासी गुलारा को जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर को नदी के घाट से बाहर निकालते देखा. मौके पर जाने का प्रयास किया तो बालू माफिया ने तमंचा दिखाकर रोक दिया. इसी बीच नदी की तरफ से आ रही बाइक पर दो लोग एक व्यक्ति को चादर में लपेट कर लाते हुए दिखे. रोकने पर दोनों युवक चादर लपेटे युवक को सड़क पर फेंक कर भाग गए. जिसकी पहचाना सुनील के रूप में हुई. इस मामले में पुलिस ने बालू माफिया रविंद्र उर्फ कुटेले दाऊ निवासी पारीछा, विशाल उर्फ रिंकू शिवहरे निवासी गुलारा, सतीश जादौन पारीछा, मोहर सिंह पारीछा तथा आठ नौ अज्ञात लोगों के विरुद्ध गैर इरादतन मुकदमा दर्ज किया था. गुरुवार को हुई प्रदर्शन में शामिल लोग हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे.
एसपी ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार का कहना है कि घटना के बाद के कुछ लोगों द्वारा थाने पर प्रदर्शन कर जाम लगाया था. प्रदर्शनकारियों ने सरकारी काम में रुकावट भी डाली. साथ ही कुछ लोगों ने एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस अधिकारियों के साथ बदसलूकी की. इस पर चिरगांव और नवाबाद थाने में 8 नामजद और लगभग 100 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है. घटनास्थल के वीडियो फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है.
यह भी पढ़ें : ललितपुर: पुलिस कस्टडी में युवकी की मौत के बाद कुशवाह समाज में आक्रोश, न्याय के लिए किया प्रदर्शन
यह भी पढ़ें : समाधि लेने निकले पप्पड़ बाबा को पुलिस ने अस्पताल भेजा