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झांसी का किला; रंगीन रोशनी में बोलती हैं दीवारें, जगमगाता है रानी की वीरगाथा का इतिहास

लाइट एंड साउंड शो में शौर्य गाथा का अविस्मरणीय अनुभव. ( Photo Credit : ETV Bharat )

झांसी : ऐतिहासिक झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शौर्य गाथा आज भी यहां की मिट्टी के साथ किले की दीवारों पर जीवंत है. यह संभव हो रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रसंगों को लाइट एंड साउंड के माध्यम से. किले की दीवारों पर रंगीन रोशनी और मखमली आवाज के माध्यम से झांसी का इतिहास पर्यटकों को देखने को मिल रहा है.

देखें; वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा पर आधारित ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat) ऐतिहासिक धरोहर में शुमार है किला : झांसी का किला शहर की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है. यहां की प्राचीर, बुर्ज और ऐतिहासिक संरचनाएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. इसी विरासत को आधुनिक तकनीक के जरिए प्रस्तुत करने के लिए लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की गई है. शो का संचालन एक निजी एजेंसी करती है, जिसके लिए चार कर्मचारी तैनात हैं. दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं और प्रोजेक्टर तथा लेजर आधारित प्रस्तुति के कारण सीमित रोशनी रखी जाती है.