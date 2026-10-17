झांसी का किला; रंगीन रोशनी में बोलती हैं दीवारें, जगमगाता है रानी की वीरगाथा का इतिहास
पढ़ें शौर्य और बलिदान की भूमि झांसी से जुड़ी प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता शाश्वत सिंह की विशेष खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:53 AM IST
झांसी : ऐतिहासिक झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शौर्य गाथा आज भी यहां की मिट्टी के साथ किले की दीवारों पर जीवंत है. यह संभव हो रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रसंगों को लाइट एंड साउंड के माध्यम से. किले की दीवारों पर रंगीन रोशनी और मखमली आवाज के माध्यम से झांसी का इतिहास पर्यटकों को देखने को मिल रहा है.
ऐतिहासिक धरोहर में शुमार है किला : झांसी का किला शहर की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है. यहां की प्राचीर, बुर्ज और ऐतिहासिक संरचनाएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. इसी विरासत को आधुनिक तकनीक के जरिए प्रस्तुत करने के लिए लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की गई है. शो का संचालन एक निजी एजेंसी करती है, जिसके लिए चार कर्मचारी तैनात हैं. दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं और प्रोजेक्टर तथा लेजर आधारित प्रस्तुति के कारण सीमित रोशनी रखी जाती है.
लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत : झांसी किले में रानी लक्ष्मीबाई की वीरगाथा पर आधारित लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत 19 नवंबर 2008 को झांसी विकास प्राधिकरण ने की थी. पुराने शो में फिल्म अभिनेता ओम पुरी और अभिनेत्री सुष्मिता सेन की आवाज में रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा प्रस्तुत की जाती थी.
आधुनिक डिजिटल शो : स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आधुनिक डिजिटल शो का शुभारंभ मार्च 2022 में हुआ. इसमें 270 डिग्री प्रोजेक्शन मैपिंग तकनीक के जरिए किले की करीब 80 मीटर चौड़ी प्राचीर पर दृश्य उकेरे जाते हैं. लेजर प्रोजेक्टर, आधुनिक प्रकाश उपकरणों और सराउंड साउंड की मदद से ऐतिहासिक घटनाओं के दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं. वर्तमान लाइट एंड साउंड शो के हिंदी संस्करण में पुरुष आवाज शरद केलकर अंग्रेजी संस्करण में कबीर बेदी की आवाज है. महिला आवाज अभिनेत्री मीता वशिष्ठ की है.
टिकट दरें : झांसी नगर निगम तथा स्मार्ट सिटी की देखरेख में संचालित शो देखने के लिए भारतीय और विदेशी पर्यटकों की टिकट दरें अलग-अलग निर्धारित हैं. पांच वर्ष से अधिक आयु के भारतीय दर्शकों के लिए शनिवार और रविवार को टिकट 250 रुपये का है. सप्ताह के अन्य दिनों में 150 रुपये देने होते हैं. विदेशी पर्यटकों के लिए सभी दिनों में टिकट दर 1,600 रुपये है. समूह बुकिंग के तहत विद्यार्थियों के 75 टिकट तक और अन्य श्रेणी के 100 टिकट तक 100 रुपये प्रति टिकट की दर से उपलब्ध कराने की व्यवस्था है.
दर्शक क्षमता : शो की कुल दर्शक क्षमता लगभग 220 है. ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था के अनुसार कम से कम 15 टिकटों की बिक्री होने पर ही शो आयोजित किया जा सकता है. ऐसे में दर्शकों की संख्या के आधार पर शो का संचालन किया जाता है. अधिकतर शो हिंदी भाषा में चलाए जाते हैं. विदेशी पर्यटकों के बड़े समूह या किसी समूह के अनुरोध पर अंग्रेजी में भी शो चलाए जाते हैं.
दर्शकों के लिए सुविधाएं : दर्शकों के लिए शौचालय, पेयजल, पार्किंग, दिव्यांगों और बुजुर्गों की सहायता, सुरक्षाकर्मियों, सीसीटीवी तथा आपात निकासी जैसी सुविधाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही आती हैं. ऐतिहासिक इमारत की प्राचीर पर तकनीकी उपकरणों और वायरिंग के इस्तेमाल के दौरान संरचना की सुरक्षा और संरक्षण संबंधी सावधानियां भी महत्वपूर्ण हैं.
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