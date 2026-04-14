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झांसी में गैस सिलेंडर मांगने पर विवाद, एजेंसी कर्मचारियों ने कस्टमर को लात-घूंसों से पीटा

बताया जा रहा है कि बुकिंग होने के बावजूद भी उपभोक्ता को पिछले एक महीने से गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था. वह आज एजेंसी पर अपनी शिकायत दर्ज कराने और सिलेंडर का पता करने गया था.

झांसी: झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के ओरछा गेट स्थित जमना गैस एजेंसी पर सिलेंडर को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एजेंसी के कर्मचारियों ने मिलकर एक उपभोक्ता के साथ लात-घूंसों से जमकर मारपीट कर दी. यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

बहस के बाद कर्मचारियों ने खोया आपा: एजेंसी पर पहुंचने के बाद कर्मचारी और ग्राहक गगन के बीच पहले तीखी बहस हुई, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपना आपा खो दिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सके.

हॉकर की शिकायत करने पहुंचा था पीड़ित: पीड़ित उपभोक्ता गगन के अनुसार, बुकिंग कराने के लंबे समय बाद भी उसे गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा था. आज वह हॉकर की शिकायत करने के उद्देश्य से एजेंसी के कार्यालय पहुंचा था. वहां मौजूद कर्मचारियों ने न केवल उसके साथ अभद्रता की, बल्कि एक राय होकर उस पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से पीटा. इस मारपीट के दौरान वहां मौजूद अन्य लोग मूकदर्शक बने रहे और युवक को बचाने का प्रयास नहीं किया गया.

एजेंसी मैनेजर ने पुलिस को फुटेज सौंपा: दूसरी ओर, एजेंसी के मैनेजर ने पीड़ित उपभोक्ता पर ही गाली-गलौज और कार्यालय में हंगामा करने का आरोप लगाया है. मैनेजर का दावा है कि विवाद उपभोक्ता की ओर से ही शुरू किया गया था. एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया के वीडियो को साक्ष्य बनाया गया है. वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.



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