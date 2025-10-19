दीपावली पर पत्नी घर नहीं आयी, सिंचाई विभाग के कर्मचारी किया आत्मदाह, फायर बिग्रेड की टीम ने मां को बचाया
नवाबाद थाना प्रभारी जगदीश पाल ने कहा कि चंदन कोरी सिंचाई विभाग कर्मचारी था. उसने पारिवारिक कलह के चलते सरकारी क्वार्टर पर सुसाइड कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 10:47 PM IST
झांसी: झांसी में छोटी दीपावली की रात सरकारी आवास में अपनी मां के साथ रह रहे सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने पारिवारिक कलह के चलते खुद को आग लगा ली. बुरी तरह जलने के कारण उसकी मौत हो गयी. घर में भी आग लगी गयी. सूचना मिलने पर फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने किसी तरह सिंचाई विभाग के कर्मचारी की मां को आग से बचा लिया.
सात साल पहले हुई थी शादी: झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के हाइड्रल कॉलोनी में सरकारी आवास में सिंचाई विभाग में तैनात कर्मचारी चंदन कोरी अपनी मां उर्मिला के साथ रहता था. रविवार देर शाम अचानक चंदन के मकान से धुआं निकलने लगा. देखते ही देखते पूरे मकान में आग लग गयी. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी.
पिछले दो साल से पत्नी मायके में थी: मकान के अंदर से चंदन कोरी की चीख पुकार की आवाज आ रही थी. फायर बिग्रेड की टीम ने किसी प्रकार आग पर काबू पाया और चंदन की मां उर्मिला को सकुशल बाहर निकाल लिया. इस आग में चंदन कोरी बुरी तरह जल गया और उसकी मौत हो गयी. पड़ोसियों के मुताबिक, चंदन का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था. उसने दीपावली पर घर आने से मना कर दिया था.
पत्नी से मारपीट करता था चंदन: सिंचाई विभाग कर्मचारी चंदन कोरी की मां उर्मिला ने बताया कि चंदन की उम्र 30 वर्ष थी. वह सिंचाई विभाग में काम करता था. लगभग 7 साल पहले उसकी शादी हो चुकी थी. शादी के बाद वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था. दो साल से उसकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी. रविवार शाम को चंदन घर आया. गुस्से में उसने अपना फोन तोड़ दिया. इसके बाद उसने खुद को आग लगा ली.
नशे का आदी था सिंचाई विभाग कर्मी: नवाबाद थाना प्रभारी जगदीश पाल ने बताया कि सिंचाई विभाग कर्मचारी चंदन कोरी नशे का आदी था. शराब पीकर आया और मां को घर से निकाल दिया था. इसके बाद उसने आग लगाकर आत्महत्या कर ली. आग में वह बुरी तरह जल गया था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
