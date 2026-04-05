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झांसी में सनसनीखेज वारदात; जुआ और शराब के लिए पैसे न देने पर पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला

चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम अतपैई गांव की घटना. आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस.

पति ने कर दी पत्नी की हत्या.
पति ने कर दी पत्नी की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 3:04 PM IST

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झांसी : चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम अतपैई से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जुआ और शराब के लिए पैसे न मिलने से नाराज पति ने विवाद के बाद कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.


एसपी सिटी ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम अतपैई में महिला की हत्या की सूचना मिली थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि यहां रहने वाला नेपाल सिंह शराब और जुए का लती है. इसलिए पत्नी और बच्चों ने उसे पैसे देना बंद कर दिए हैं. इससे आए दिन परिवार में विवाद करता था. बीते शनिवार को भी विवाद हुआ था.

बताया गया कि बीते शनिवार को दोपहर बाद शीलवती का बेटा ट्रैक्टर लेकर चला गया. इसके बाद नेपाल सिंह घर पहुंचा और खाट पर सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला करके भाग गया. कुल्हाड़ी के हमले में शीलवती की मौके पर ही मौत हो गई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

शीलवती की भतीजे रोहित कुमार का कहना है कि नेपाल सिंह शराब पीने के आदी हैं. शराब के पैसे को लेकर आए दिन झगड़ा करते थे. बीते सालों में उन्होंने जुआ और शराब में जमीन बेचकर लाखों रुपये बर्बाद कर दिए हैं. एसपी सिटी ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि बेटे की तहरीर पर नेपाल सिंह पर केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है.

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