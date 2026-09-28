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झांसी कोतवाल की मानवीय पहल; कोतवाली में बैठे किसान को आया Heart Attack, पुलिसकर्मी ने CPR देकर बचाई जान

झांसी कोतवाल की मानवीय पहल से बची जान. ( Photo Credit : ETV Bharat )

झांसी : गरौठा कोतवाली पुलिस की मानवीय पहल की तस्वीर सामने आई है. कोतवाली में बैठे किसान नेता और समाजसेवी अब्बू महाराज को अचानक हार्टअटैक आ गया और वह जमीन पर गिर पड़े. मौके पर मौजूद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रावेंद्र कुमार मिश्र ने तत्काल उन्हें संभाला और CPR के साथ कृत्रिम सांस देने की कोशिश की. इसके बाद आननफानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज के बाद हालत में सुधार हो गया है.