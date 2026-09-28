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झांसी कोतवाल की मानवीय पहल; कोतवाली में बैठे किसान को आया Heart Attack, पुलिसकर्मी ने CPR देकर बचाई जान

परिजन और क्षेत्रीय लोग कर रहे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रावेंद्र कुमार मिश्र की सराहना.

झांसी कोतवाल की मानवीय पहल से बची जान.
झांसी कोतवाल की मानवीय पहल से बची जान. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 11:44 AM IST

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झांसी : गरौठा कोतवाली पुलिस की मानवीय पहल की तस्वीर सामने आई है. कोतवाली में बैठे किसान नेता और समाजसेवी अब्बू महाराज को अचानक हार्टअटैक आ गया और वह जमीन पर गिर पड़े. मौके पर मौजूद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रावेंद्र कुमार मिश्र ने तत्काल उन्हें संभाला और CPR के साथ कृत्रिम सांस देने की कोशिश की. इसके बाद आननफानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज के बाद हालत में सुधार हो गया है.

किसान नेता अब्बू महाराज (Video Credit : ETV Bharat)



बताया गया कि गरौठा के समाजसेवी और किसान नेता अब्बू महाराज किसी काम के सिलसिले में गरौठा कोतवाली पहुंचे थे. वह कोतवाली परिसर में बैठे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़े. यह देख कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रावेंद्र कुमार मिश्र तत्काल अब्बू महाराज के पास पहुंचे और CPR दी. साथ ही कृत्रिम रूप से सांस देने का प्रयास किया. कुछ ही देर में अब्बू महाराज की हालत में सुधार आया. इसके बाद पुलिसकर्मियों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरौठा ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उपचार दिया.

परिजनों के मुताबिक समय रहते मिली मदद से अब्बू महाराज की जान बच सकी. परिवार ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रावेंद्र कुमार मिश्र का आभार जताया है. बहरहाल इस मामले की जानकारी होने पर क्षेत्र के लोग कोतवाल रावेंद्र कुमार मिश्र की सराहना कर रहे हैं.

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