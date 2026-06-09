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झांसी में मना जश्न: एशिया कप में गोल्ड जिताने वाले 14 वर्षीय हॉकी कप्तान केतन कुशवाहा की निकली विजय यात्रा

मेजर ध्यानचंद की धरती के दोनों लाल सम्मानित: उन्होंने विजय यात्रा के दौरान रास्ते भर हाथ हिलाकर सभी खेल प्रेमियों का सहर्ष अभिवादन स्वीकार किया. केतन के साथ ही जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले सौरभ आनंद कुशवाहा का भी भव्य स्वागत किया गया. ये दोनों ही होनहार खिलाड़ी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की पावन भूमि झांसी से आते हैं. उन्होंने यहीं के प्रसिद्ध लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में दिन-रात प्रैक्टिस करके अपने खेल को नया निखार दिया है.

झांसी: पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का परचम लहराने वाली टीम के कप्तान केतन कुशवाहा मंगलवार को झांसी पहुंचे. भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाने के बाद पहली बार अपनी जन्मभूमि लौटे केतन कुशवाहा का रेलवे स्टेशन पर ऐतिहासिक और जोरदार स्वागत किया गया. केतन के परिजनों, दोस्तों तथा खेल प्रेमियों ने ढोल-नगाड़े और फूल-मालाओं के साथ उन्हें पलकों पर बिठा लिया.

हॉकी इंडिया लीग के सबसे युवा खिलाड़ी बने केतन: दोनों ही खिलाड़ियों ने यहीं से हॉकी में अपने स्वर्णिम करियर की शुरुआत की थी, इसलिए लक्ष्मी व्यायाम मंदिर पहुंचने पर भी दोनों का जोरदार स्वागत किया गया. महज 14 वर्षीय केतन कुशवाहा के नाम खेल जगत में पहले भी कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं. वह हॉकी इंडिया लीग (HIL) में खेलने वाले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी हैं. लीग की शराचि बंगाल टाइगर्स टीम ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था.

सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते केतन: उनकी इस अविश्वसनीय प्रतिभा के कारण उन्हें हॉकी जगत का 'वैभव सूर्यवंशी' भी कहा जा रहा है. झांसी के नई बस्ती इलाके के रहने वाले केतन एक बेहद सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं. केतन के पिता दिलीप कुशवाहा बिजली रिपेयरिंग का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. वह अपने लाडले बेटे की इस ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि पर पूरी तरह भावुक हो उठे.

अब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना ही अगला लक्ष्य: केतन को हॉकी की बारीकियां सिखाने वाले उनके पहले कोच कैलाश कुशवाहा ने कहा कि वह शुरुआत से ही एक असाधारण खिलाड़ी था. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए केतन ने मैदान पर पसीना बहाते हुए बहुत ही कड़ी मेहनत की है. अपनी इस बड़ी सफलता पर केतन कुशवाहा ने कहा कि भारत के लिए खेलना और कप्तानी करना बेहद गौरव की बात है. एशिया कप में दुनिया की कई बड़ी टीमों के साथ खेलकर उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिला. उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने हर मैच जीता है और बहुत संघर्ष के बाद मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, इसलिए सबको मेहनत करनी चाहिए क्योंकि सफलता जरूर मिलती है, अब ओलंपिक्स में देश के लिए गोल्ड मेडल लाना ही हमारा अगला एकमात्र लक्ष्य है.

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