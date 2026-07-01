झांसी के गांधी बाजार में पेंट गोदाम में लगी भीषण आग; 300 दुकानें बंद, सेना और दमकल की गाड़ियां मौके पर

झांसी के गांधी बाजार में पेंट गोदाम में लगी भीषण आग; 300 दुकानें बंद, सेना और दमकल की गाड़ियां मौके पर
आग की भयावहता को देखते हुए 300 दुकानें बंद कराई गईं और सेना और भेल की दमकल गाड़ियां बुलाई गईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 9:45 PM IST
झांसी: झांसी में कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाष गंज में गांधी बाज़ार में बुधवार की शाम एक बार फिर चौधरी पेंट के गोदाम में आग लग गई. आग इतनी भयावह है कि उसके डर से आसपास की 300 दुकानों को बंद कर दिया गया है. मौके पर फायरब्रिगेड की 7 से 8 गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है. फायर ब्रिगेड के अलावा पारीछा, भेल तथा सेना की भी गाड़ियां मौके पर हैं.
भीषण लपटों से ढह गई बिल्डिंग की छत: भीषण आग से बिल्डिंग की छत गिर गई. वहां से लगभग 20 फीट ऊंची लपटें उठ रही हैं. व्यापारी भी मौके पर मौजूद हैं. आसपास की 6 से 7 दुकानों को खाली करवाया गया है.
प्रशासनिक अमला और थानों की फोर्स तैनात: बताया जा रहा है कि आग ग्राउंड फ्लोर और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर लगी हुई है. पिछले दो घंटे से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं. मौके पर सीओ सिटी रामवीर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट प्रमोद झा समेत कई थानों की फोर्स भी मौजूद है. आर्मी की गाड़ी भी बुलाई जा रही है.
दो दिनों में तीन बार लग चुकी है आग: जल्द से जल्द आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है. दो दिन पहले भी इसी गोदाम में दो दिनों में तीन बार लगातार आग लगी थी. जिसे स्थानीय व्यापारियों ने बुझाया था.
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