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झांसी के गांधी बाजार में पेंट गोदाम में लगी भीषण आग; 300 दुकानें बंद, सेना और दमकल की गाड़ियां मौके पर

झांसी अग्निकांड: दो घंटे से धधक रहा है गोदाम, फायर ब्रिगेड के साथ सेना और भेल की टीमें बुझाने पहुंचीं ( Photo Credit: ETV Bharat )