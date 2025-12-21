झांसी के पूर्व SP विधायक के जेल जाने पर अखिलेश यादव बोले, कुछ रुपए की लूट दिखाकर...
कई सपा नेताओं की गिरफ्तारी पर योगी सरकार पर साधा निशाना, लगाए आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 7:57 AM IST
झांसी: गरौठा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के जेल जाने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि कुछ रूपए की लूट दिखाकर फर्जी मुकदमा लिखाया गया है. बता दें कि गुरुवार को ही पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया था. इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.
22 दिनों से पुलिस तलाश रही थी: बता दें कि पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के खिलाफ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भुजौंद निवासी प्रेम सिंह पालीवाल ने मोंठ थाने में मामला दर्ज कराया था. पुलिस उनकी 22 दिनों से तलाश कर रही थी. गुरुवार को पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. न्यायालय ने दीपनारायण को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है.
समर्थन में आए अखिलेश यादव: पूर्व विधायक के जेल जाने के बाद अब सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया है. अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा कि उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है. कुछ हजार रुपए की लूट दिखाकर फर्जी आरोपी दिखाकर जेल भेज दिया गया है. इसके अलावा अखिलेश यादव ने आजम खान के अलावा जेल भेजे गए सपा नेताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया. उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा.
पूर्व विधायक पहले भी जा चुके ही जेल: पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव इससे पहले भी जेल जा चुके हैं. कई बार उनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है. करीब 2 साल पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनसे मिलने झांसी आए थे.
