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झांसी में कलयुगी पिता ने तीन साल के इकलौते बेटे को उतारा मौत के घाट, फिर कर ली आत्महत्या

झांसी के रक्सा क्षेत्र में पिता ने घरेलू विवाद और नशे की हालत में अपने 3 साल के बेटे की हत्या कर सुसाइड कर लिया.

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नशे और गुस्से का तांडव: मां की फटकार से नाराज बेटे ने अपने ही चिराग को बुझाया. (Etv BharatPhoto Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 7:36 PM IST

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झांसी: झांसी जनपद के रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम ढिमरपुरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने अपने ही तीन साल के बेटे की जान लेने के बाद खुदकुशी कर ली.

मृतक की पहचान 38 वर्षीय प्रेम सिंह के रूप में हुई है, जो पेशे से मजदूर था. पिता और बेटे की मौत के बाद पूरे गांव में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है.

जानकारी देतीं पत्नी. (Video Credit: ETV Bharat)

शराब को लेकर हुआ था विवाद: प्रेम सिंह की पत्नी ने बताया कि उनके परिवार में दो बेटियां और तीन साल का इकलौता बेटा भरत था. शुक्रवार रात प्रेम सिंह पड़ोस में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था. वहां से शराब के नशे में लौटने पर उसका पत्नी से विवाद हो गया, जिस पर उसकी मां ने उसे फटकार लगा दी. गुस्से में प्रेम सिंह अपनी पत्नी के पास सो रहे बेटे भरत को उठाकर अपने कमरे में ले गया.

बेटे और पति की लाश मिली: देर रात जब पत्नी की आंख खुली तो वह बेटे को लेने कमरे पर पहुंची, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था. शक होने पर जब उसने खिड़की से भीतर झांका तो पति ने सुसाइड कर लिया था. शोर मचाने पर घर के अन्य सदस्य और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर पिता के शव के पास ही मासूम बेटा भी खून से लथपथ पड़ा था.

रक्सा थाना क्षेत्र में खौफनाक वारदात: सीओ सदर रामबीर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने दोनों शवों पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि नशे और घरेलू कलह के कारण प्रेम सिंह ने इस खौफनाक कदम उठाया. पुलिस मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

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