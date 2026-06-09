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झांसी के किसानों ने चंदा लगाकर शुरू कराया सड़क निर्माण; 15 वर्षों से मिलता रहा सिस्टम का आश्वासन

नगर पालिका के कचरा घर से लगभग दो किलोमीटर तक जाने वाला यह मार्ग क्षेत्र के दर्जनों किसानों की जीवनरेखा माना जाता है.

झांसी के किसानों ने चंदा लगाकर शुरू कराया सड़क निर्माण.
झांसी के किसानों ने चंदा लगाकर शुरू कराया सड़क निर्माण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 10:32 AM IST

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झांसी: जनप्रतिनिधियों के वादों और प्रशासनिक आश्वासनों से तंग आ चुके किसानों ने आखिरकार वह कर दिखाया, जो वर्षों से जिम्मेदार विभाग नहीं कर सके. करीब 15 वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी सड़क की मरम्मत के लिए किसानों ने खुद चंदा इकट्ठा किया और सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा दिया.

समथर नगर पालिका के कचरा घर से लगभग दो किलोमीटर तक जाने वाला यह मार्ग क्षेत्र के दर्जनों किसानों की जीवनरेखा माना जाता है. किसानों का कहना है कि इस सड़क की दुर्दशा को लेकर कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, काम नहीं हुआ.

चंदा लगाकर सड़क बनवा रहे किसान. (Video Credit: ETV Bharat)

आखिरकार किसानों ने सरकारी मदद का इंतजार छोड़ खुद ही फावड़ा उठा लिया. किसान मनोज वनरसिया, जितेंद्र दुबे, दीपक कुशवाहा सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि करीब 25 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी से विधायक समथर स्टेट के राजा रणजीत सिंह जूदेव द्वारा इस मार्ग पर खड़ंजा डलवाया गया था. इसके बाद सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं मिला. हालत यह हो गई कि सड़क जगह-जगह गड्ढों में तब्दील हो गई और बरसात में कीचड़ का दलदल बन जाती थी.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क के दोनों ओर हुए अतिक्रमण से मार्ग और संकरा हो गया है. कई बार फसल से लदी ट्रालियां पलट चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों की नींद नहीं टूटी.

किसानों का कहना है कि जब व्यवस्था ने हाथ खड़े कर दिए तो गांव वालों ने खुद ही चंदा लगाकर सड़क को फिर से चलने लायक बनाने का बीड़ा उठाया है. अब यह सड़क सिर्फ एक मार्ग नहीं, बल्कि सरकारी उदासीनता पर किसानों की एकजुटता और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गई है. गांव में चर्चा है कि जब सरकार नहीं आई, तो किसान खुद सड़क बनवाने निकल पड़े.

जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि प्रकरण संज्ञान में आते ही एसडीएम को मौके पर जांच कर ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए कहा गया है. रिपोर्ट आते ही जल्द से जल्द सड़क बनवा दी जाएगी.

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