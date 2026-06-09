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झांसी के किसानों ने चंदा लगाकर शुरू कराया सड़क निर्माण; 15 वर्षों से मिलता रहा सिस्टम का आश्वासन

झांसी के किसानों ने चंदा लगाकर शुरू कराया सड़क निर्माण. ( Photo Credit: ETV Bharat )