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पश्चिम बंगाल से लौटे राजकुमार ने परिवार संग फिर से हिंदू धर्म अपनाया; बंगाल में बन गया था रफीक

पश्चिम बंगाल से लौटे राजकुमार ने परिवार संग फिर से हिंदू धर्म अपनाया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

झांसी: लगभग 15 साल पहले नौकरी के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे राजकुमार ने वहां पर इस्लाम धर्म अपना लिया था. झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के राजापुर निवासी राजकुमार ने शनिवार को पत्नी और बेटे के साथ दोबारा हिंदू धर्म अपनाया है. झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर में हवन-पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के साथ धर्म वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई. कुछ दिन पहले राजकुमार ने जिलाधिकारी को शपथपत्र देकर मूल धर्म में लौटने की जानकारी दी थी.