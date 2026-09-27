पश्चिम बंगाल से लौटे राजकुमार ने परिवार संग फिर से हिंदू धर्म अपनाया; बंगाल में बन गया था रफीक
कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग मौजूद रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 1:03 PM IST
झांसी: लगभग 15 साल पहले नौकरी के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे राजकुमार ने वहां पर इस्लाम धर्म अपना लिया था. झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के राजापुर निवासी राजकुमार ने शनिवार को पत्नी और बेटे के साथ दोबारा हिंदू धर्म अपनाया है. झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर में हवन-पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के साथ धर्म वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई. कुछ दिन पहले राजकुमार ने जिलाधिकारी को शपथपत्र देकर मूल धर्म में लौटने की जानकारी दी थी.
राजकुमार ने बताया कि करीब 15 साल पहले पश्चिम बंगाल में मजदूरी करने के दौरान इस्लाम धर्म अपनाया था. धर्म परिवर्तन के बाद उसका नाम रफीक खान पुत्र सजीमुद्दीन निवासी विशनपुरा, थाना कालियाचक, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल हो गया था. उसका दावा है कि काम के दौरान उसके साथियों ने उस पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव बनाया था.
वर्ष 2013 में उसने मालदा निवासी अफसरी खातून से निकाह किया. इनकी तीन बेटियां और एक बेटा है. कुछ समय पहले राजकुमार अपने परिवार के साथ झांसी लौट आया. यहां उसने नगर धर्माचार्य हरिओम पाठक से संपर्क किया. धर्माचार्य ने हिंदू धर्म में वापसी से पहले प्रशासन को इसकी सूचना देने की सलाह दी.
इसके बाद राजकुमार ने 22 सितंबर 2026 को जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी मूल पहचान के प्रमाण के रूप में पिता के राशन कार्ड और प्राथमिक विद्यालय की कक्षा पांच की अंकतालिका में दर्ज नाम का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र दिया.
राजकुमार ने बताया कि पुलिस जांच के बाद शनिवार को श्री सिद्धेश्वर मंदिर में आचार्य राजीव पाठक के सान्निध्य में हवन-पूजन कराया गया. धार्मिक अनुष्ठानों के बाद राजकुमार ने हिंदू धर्म में वापसी कर ली. उसकी पत्नी अफसरी खातून ने भी हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम अनीता रख लिया है.
कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग मौजूद रहे. राजकुमार ने बताया कि धर्म वापसी के कार्यक्रम में उसकी तीनों बेटियां बारिश के कारण नहीं आ सकीं. उसके अनुसार, वह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार थी. लेकिन तेज बारिश के कारण नहीं आ पाईं. राजकुमार का कहना है कि घर पर हो उन्हें गंगाजल और गोमूत्र पिलाया गया.
राजकुमार से जब पूछा गया कि यह करीब 1,200 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल से झांसी कहीं बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) में ली गई जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे के लिए तो नहीं आया है. तो उसने इससे इंकार किया. राजकुमार ने कहा कि वह अपने पुराने घर लौट आया है और अब परिवार के साथ यहीं रहना चाहता है. उसका उसका कहना है कि बीडा से उसका कोई लेना-देना नहीं है.
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