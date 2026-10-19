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झांसी में नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़: दो करोड़ का माल और मशीनें बरामद, ITC की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई

झांसी और आसपास के जिलों में थी सप्लाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में नामी सिगरेट ब्रांड के नाम पर कथित तौर पर नकली सिगरेट बनाने और बाजार में खपाने वाले एक बड़े रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस टीम ने एक गुप्त गोदाम और अवैध फैक्ट्री पर अचानक छापा मारकर करीब दो करोड़ रुपये कीमत का माल बरामद किया है.

मौके से सिगरेट बनाने वाली भारी-भरकम मशीनें और बड़े पैमाने पर पैकेजिंग सामग्री भी मिली है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 63 वर्षीय श्रीनिवास मिश्रा नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी देते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) आईटीसी प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई आईटीसी लिमिटेड के प्रतिनिधि ऋषू मिश्रा और उनके साथियों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर की गई है. शिकायत मिलने के बाद नवाबाद पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ मिलकर गुमानावाला पिछोर स्थित महाराणा प्रताप नगर के एक गोदाम और फैक्ट्री पर संयुक्त छापेमारी की. इस दौरान वहां खुलेआम सिगरेट निर्माण का अवैध काम चलता हुआ पाया गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से श्रीनिवास मिश्रा को धर दबोचा, जो मूल रूप से उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र के अटवा बंथर गांव का रहने वाला है.