झांसी में नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़: दो करोड़ का माल और मशीनें बरामद, ITC की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई
नवाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने नामी ब्रांड की नकली सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. दो करोड़ रुपये का माल बरामद हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 8:34 PM IST
झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में नामी सिगरेट ब्रांड के नाम पर कथित तौर पर नकली सिगरेट बनाने और बाजार में खपाने वाले एक बड़े रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस टीम ने एक गुप्त गोदाम और अवैध फैक्ट्री पर अचानक छापा मारकर करीब दो करोड़ रुपये कीमत का माल बरामद किया है.
मौके से सिगरेट बनाने वाली भारी-भरकम मशीनें और बड़े पैमाने पर पैकेजिंग सामग्री भी मिली है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 63 वर्षीय श्रीनिवास मिश्रा नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
आईटीसी प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई आईटीसी लिमिटेड के प्रतिनिधि ऋषू मिश्रा और उनके साथियों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर की गई है. शिकायत मिलने के बाद नवाबाद पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ मिलकर गुमानावाला पिछोर स्थित महाराणा प्रताप नगर के एक गोदाम और फैक्ट्री पर संयुक्त छापेमारी की. इस दौरान वहां खुलेआम सिगरेट निर्माण का अवैध काम चलता हुआ पाया गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से श्रीनिवास मिश्रा को धर दबोचा, जो मूल रूप से उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र के अटवा बंथर गांव का रहने वाला है.
फैक्ट्री में चल रही थीं तीन बड़ी मशीनें और तंबाकू के बोरे: एसएसपी ने बताया कि जब पुलिस ने छापा मारा तो फैक्ट्री के अंदर सिगरेट बनाने वाली तीन बड़ी मशीनें पूरी तरह से चालू हालत में काम कर रही थीं. वहां मौजूद मजदूर खुली तंबाकू का इस्तेमाल करके धड़ल्ले से सिगरेट तैयार करने में जुटे हुए थे. तैयार हो चुकी सिगरेट को मशहूर और नामी ब्रांड की पहचान देने के लिए उनके असली जैसे रैपर और पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था. छापेमारी के दौरान पुलिस को गोदाम और फैक्ट्री से तंबाकू के कुल 96 बोरे मिले, जिनमें से 15 बोरे गोदाम में और 81 बोरे फैक्ट्री के अंदर रखे हुए थे.
गोदाम सील और नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस: जांच के दौरान पुलिस ने गोल्ड फ्लेक की खाली पैकेजिंग की 44 पेटियां, पीसीडी फिल्टर रोल, आउटर रोल पेपर और विल्स फ्लेक के रोल भी भारी मात्रा में बरामद किए हैं. इसके अलावा तीन बड़ी मशीनों के साथ एक टेपिंग मशीन को भी जब्त कर लिया गया है. नायब तहसीलदार सदर अभिनाष कुमार की मौजूदगी में इस अवैध फैक्ट्री और गोदाम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी श्रीनिवास मुख्य रूप से शनिवार और रविवार को फैक्ट्री में काम करवाता था और झांसी तथा आसपास के जिलों में माल की सप्लाई करता था.
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