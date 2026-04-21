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ईमानदारी हैसियत का मोहताज नहीं: ई-रिक्शा चालक ने लौटाया 13 लाख के जेवर से भरा बैग, SSP ने किया सम्मानित

झांसी में ई-रिक्शा चालक की ईमानदारी की मिसाल, 12 लाख के जेवरात लौटाने पर सम्मानित ( Photo Credit; ETV Bharat )

झांसी: झांसी में एक ई-रिक्शा चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है. चालक ने अपने ई रिक्शा में छुटे एक बैग को उसके मालिक तक सही सलामत पहुंचाया. उस बैग में लगभग 12 से 13 लाख के जेवरात थे. बैग वापस मिलने के बाद उसके मालिक ने खुशी जाहिर की. ई-रिक्शा चालक की ईमानदारी की तारीफ करते हुए झांसी पुलिस ने उसे प्रशस्ति पत्र और नकद इनाम देकर सम्मानित किया. झांसी पुलिस ने किया सम्मानित. (Video Credit; ETV Bharat) रक्सा की रहने वाली आरती अपने बच्चे के साथ मायके से अपने घर लौट रही थी. वह एक ई रिक्शा में सवार हुईं. सीपरी बाजार में उतरते समय अपना बैग ई-रिक्शा में ही भूल गई. इसका पता उन्हें थोड़ी देर बाद चला. उन्होंने यह बात अपने पति को बताई. इसके बाद दोनों ने बैग खोजना शुरू कर दिया.