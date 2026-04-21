ईमानदारी हैसियत का मोहताज नहीं: ई-रिक्शा चालक ने लौटाया 13 लाख के जेवर से भरा बैग, SSP ने किया सम्मानित
ई-रिक्शा चालक दोबारा महिला को खोजते उसी जगह पर पहुंचा, जहां महिला उतरी थी, देखा तो वहां कोई नहीं था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 5:34 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 5:51 PM IST
झांसी: झांसी में एक ई-रिक्शा चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है. चालक ने अपने ई रिक्शा में छुटे एक बैग को उसके मालिक तक सही सलामत पहुंचाया. उस बैग में लगभग 12 से 13 लाख के जेवरात थे. बैग वापस मिलने के बाद उसके मालिक ने खुशी जाहिर की. ई-रिक्शा चालक की ईमानदारी की तारीफ करते हुए झांसी पुलिस ने उसे प्रशस्ति पत्र और नकद इनाम देकर सम्मानित किया.
रक्सा की रहने वाली आरती अपने बच्चे के साथ मायके से अपने घर लौट रही थी. वह एक ई रिक्शा में सवार हुईं. सीपरी बाजार में उतरते समय अपना बैग ई-रिक्शा में ही भूल गई. इसका पता उन्हें थोड़ी देर बाद चला. उन्होंने यह बात अपने पति को बताई. इसके बाद दोनों ने बैग खोजना शुरू कर दिया.
वहीं, दूसरी तरफ ई-रिक्शा चालक धरम पाल सिंह अहिरवार आरती को उतारने के बाद मैकेनिक की दुकान पर पहुंचे. वहां उन्हें पता चला कि एक बैग उनके रिक्शा में छूट गया है. वह दोबारा उस जगह पहुंचे जहां आरती को छोड़ा था लेकिन, आरती उन्हें वहां नहीं मिली. इसके बाद धर्मपाल ने अपने गांव के सरपंच से संपर्क किया. सरपंच ने पुलिस को सूचना दी.
आरती ने बताया कि उन्होंने पुलिस को भी लिखित शिकायत दी. इसके बाद 1 घंटे में उन्हें बैग के मिल जाने की सूचना मिली. उन्होंने धर्मपाल को धन्यवाद दिया. उनके 12 लाख से अधिक के जेवरात सही सलामत मिल गए. धर्मपाल ने कहा कि उन्होंने बैग को जब देखा तब वह समझ गईं कि इसमें कीमती सामान है. उन्होंने तुरंत बैग को मालिक तक पहुंचाने का प्रयास किया.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने आरती को बैग सुपुर्द कराया. धर्मपाल की ईमानदारी की सराहना करते हुए उसे प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार दिया. उन्होंने कहा कि धर्मपाल ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है. उनकी जागरूकता से एक महिला आरती का बैग और कीमती सामान मिल गया. अन्य लोगों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए.
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