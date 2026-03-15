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झांसी में डॉक्टर के 19 साल के बेटे की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली, ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत

झांसी सिपरी थाना प्रभारी जेपी चौबे ने बताया कि 19 वर्षीय संचय मिसूरिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

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डॉक्टरे के बेटे संचय मिसूरिया की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 8:37 PM IST

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झांसी: झांसी में एक डॉक्टर के इकलौते बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के उन्नाव रोड के पास रेलवे ट्रैक पर एक 19 वर्षीय लड़के का शव बेहद क्षत-विक्षत स्थिति में बरामद हुआ.

पुलिस को शव के पास से एक आधार कार्ड मिला, जिसकी सहायता से उसकी पहचान संचय मिसूरिया के रूप में की गई. संचय के पिता डॉ. सुमित मिसूरिया बबीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं.

जानकारी देते मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुधाकर पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat)

पिता पर टूटा दुखों का पहाड़: जब पुलिस शिनाख्त के लिए डॉ. सुमित के घर पहुंची, तो वे बेटे के बारे में सुनकर स्तब्ध रह गए. उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका बेटा सोनीपत के एक निजी कॉलेज से लॉ (LL.B) की पढ़ाई कर रहा है और वर्तमान में वह दिल्ली में है.

पुलिस से शव मिलने की सूचना मिलने के बाद डॉक्टर पिता बेसुध हो गए और गहरे सदमे में चले गए. संचय अपने माता-पिता की इकलौती संतान था, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

चिकित्सा जगत में शोक की लहर: बेटे की मौत की खबर मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुधाकर पांडेय समेत शहर के कई वरिष्ठ डॉक्टर डॉ. मिसूरिया के घर सांत्वना देने पहुंचे. सीएमओ ने पुष्टि की कि संचय दिल्ली में रहकर कानून की पढ़ाई कर रहा था और उसकी मौत की खबर से पूरा विभाग दुखी है. पिता बार-बार यही सवाल कर रहे हैं कि जो बेटा दिल्ली में था, वह अचानक झांसी कैसे पहुंच गया. इस रहस्यमयी घटना को लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों के बीच कई तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: झांसी सिपरी थाना प्रभारी जेपी चौबे ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि युवक ट्रेन की चपेट में कैसे आया और उसके दिल्ली से झांसी आने का क्या कारण था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों और समय का स्पष्ट पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस मामले के हर तकनीकी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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