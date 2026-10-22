ETV Bharat / state

खुशखबरी! रेलवे पेंशनर्स के लिए झांसी मंडल ने शुरू की वातानुकूलित विशेष OPD

झांसी: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर और सुविधाजनक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भारतीय रेल के झांसी मंडल ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. मंडल रेल चिकित्सालय, झांसी में बुधवार को पेंशनर्स के लिए नवनिर्मित वातानुकूलित विशेष ओपीडी का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने किया. इस सुविधा के शुरू होने से सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को चिकित्सकीय परामर्श के लिए अधिक आरामदायक वातावरण मिल सकेगा.



रेलवे प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना है. पृथक वातानुकूलित ओपीडी में पेंशनर्स को चिकित्सा परामर्श के दौरान आरामदायक वातावरण मिलेगा. इससे विशेष रूप से वरिष्ठ आयु के उन सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को सुविधा होगी, जिन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय परामर्श के लिए अस्पताल आना पड़ता है.



मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण धरोहर हैं. रेलवे के विकास और प्रगति में उनके योगदान को सदैव सम्मान के साथ याद किया जाता है. उनके स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखना रेलवे प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है. पेंशनर्स के लिए वातानुकूलित विशेष ओपीडी की शुरुआत इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है. रेलवे का प्रयास है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर, सहज और सुविधाजनक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं.



मंडल रेल चिकित्सालय में इस सुविधा का विकास सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. यह पहल रेलवे प्रशासन की अपने पूर्व कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता और उनके प्रति जिम्मेदारी को दर्शाती है. बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ अस्पताल में आने वाले पेंशनर्स को अधिक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.