ETV Bharat / state

हुनर को मिलेगा बाजार और रोजगार; कारीगरों के लिए स्कीम, ऐसे करें आवेदन

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 ( Photo Credit; ETV Bharat )

झांसी: विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के तहत अब 25 ट्रेडों से जुड़े कारीगरों और कामगारों को लाभ मिलेगा. पारंपरिक हुनर को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़कर कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित इस योजना में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण के साथ टूलकिट, प्रशिक्षण मानदेय और स्वरोजगार के लिए ऋण की सुविधा दी जाएगी.