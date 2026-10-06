हुनर को मिलेगा बाजार और रोजगार; कारीगरों के लिए स्कीम, ऐसे करें आवेदन
झांसी के उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बताया-पात्र लाभार्थियों को 10 दिवसीय निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 9:53 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 10:15 AM IST
झांसी: विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के तहत अब 25 ट्रेडों से जुड़े कारीगरों और कामगारों को लाभ मिलेगा. पारंपरिक हुनर को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़कर कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित इस योजना में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण के साथ टूलकिट, प्रशिक्षण मानदेय और स्वरोजगार के लिए ऋण की सुविधा दी जाएगी.
झांसी के उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 10 दिवसीय निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रमाण-पत्र के साथ अधिकतम 15 हजार रुपये तक की टूलकिट उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं, प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 500 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 5 हजार रुपये का मानदेय डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दिया जाएगा.
योजना के अंतर्गत पारंपरिक ट्रेड में बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, नाई, राजमिस्त्री, सुनार, टोकरी बुनकर, हलवाई, मोची और धोबी शामिल हैं. इसके अलावा मूर्तिकार, मालाकार, धोबघाट/धोबाना, भरतभूजा और मछुआरा जैसे नए पारंपरिक ट्रेड तथा मोबाइल मरम्मत, ऑटोमोबाइल मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत, बिजली सामान की मरम्मत, प्लम्बर, कम्प्यूटर मरम्मत, सोलर इंस्टालेशन, डिजिटल फोटोग्राफी तथा सॉफ्टवेयर एवं वेलनेस से जुड़े आधुनिक ट्रेडों को भी शामिल किया गया है.
प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कारीगरों को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक की ब्याजमुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है. इसके माध्यम से लाभार्थी नया व्यवसाय शुरू करने अथवा पहले से संचालित व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगे. योजना का उद्देश्य कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें स्थायी स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरता से जोड़ना है.
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना के तहत प्रशिक्षण के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. इच्छुक अभ्यर्थी एमएसएमई विभाग की वेबसाइट [https://msme.up.gov.in](https://msme.up.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं. योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और ऋण सुविधा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, कमिश्नरी कंपाउंड, झांसी में संपर्क किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: वाराणसी में अचानक बदला मौसम; तीन विमान लखनऊ डायवर्ट, मौसम सही होने पर हुई लैंडिंग