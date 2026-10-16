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झांसी मेडिकल कॉलेज में बनेगी क्लीनिकल ट्रायल यूनिट, चिकित्सा अनुसंधान के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी

झांसी मेडिकल कॉलेज में बनेगी क्लीनिकल ट्रायल यूनिट. ( Photo Credit : ETV Bharat )

झांसी : महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में अब दवाओं के क्लीनिकल ट्रायल और चिकित्सा अनुसंधान के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसके लिए कॉलेज में क्लीनिकल ट्रायल यूनिट (सीटीयू) स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है. यूनिट की स्थापना के लिए 54.44 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है. जिसमें से पहली किस्त के रूप में 27.22 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं. यूनिट की स्थापना और जरूरी उपकरणों की व्यवस्था के लिए एक वर्ष की समय सीमा तय की गई है.



इस पहल से मेडिकल कॉलेज में दवाओं के क्लीनिकल परीक्षण के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी. साथ ही चिकित्सा अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश में सात जिलों के 13 मेडिकल संस्थानों में क्लीनिकल ट्रायल यूनिट स्थापित की जानी हैं. इसी योजना के तहत महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी का चयन किया गया है. प्रत्येक क्लीनिकल ट्रायल यूनिट की स्थापना के लिए 54.44 लाख रुपये दिए जाएंगे. अनुदान की राशि तीन चरणों में जारी होगी. पहली किस्त में 50 प्रतिशत यानी 27.22 लाख रुपये दिए गए हैं. दूसरी किस्त में 45 प्रतिशत और अंतिम किस्त में शेष पांच प्रतिशत राशि जारी की जाएगी.