झांसी मेडिकल कॉलेज में बनेगी क्लीनिकल ट्रायल यूनिट, चिकित्सा अनुसंधान के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी
कॉलेज में क्लीनिकल ट्रायल यूनिट (सीटीयू) स्थापना की मंजूरी मिल गई है. स्थापना के लिए 54.44 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 2:38 PM IST
झांसी : महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में अब दवाओं के क्लीनिकल ट्रायल और चिकित्सा अनुसंधान के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसके लिए कॉलेज में क्लीनिकल ट्रायल यूनिट (सीटीयू) स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है. यूनिट की स्थापना के लिए 54.44 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है. जिसमें से पहली किस्त के रूप में 27.22 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं. यूनिट की स्थापना और जरूरी उपकरणों की व्यवस्था के लिए एक वर्ष की समय सीमा तय की गई है.
इस पहल से मेडिकल कॉलेज में दवाओं के क्लीनिकल परीक्षण के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी. साथ ही चिकित्सा अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश में सात जिलों के 13 मेडिकल संस्थानों में क्लीनिकल ट्रायल यूनिट स्थापित की जानी हैं. इसी योजना के तहत महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी का चयन किया गया है. प्रत्येक क्लीनिकल ट्रायल यूनिट की स्थापना के लिए 54.44 लाख रुपये दिए जाएंगे. अनुदान की राशि तीन चरणों में जारी होगी. पहली किस्त में 50 प्रतिशत यानी 27.22 लाख रुपये दिए गए हैं. दूसरी किस्त में 45 प्रतिशत और अंतिम किस्त में शेष पांच प्रतिशत राशि जारी की जाएगी.
अगली किस्त प्राप्त करने के लिए संबंधित संस्थान को पहले जारी की गई राशि के निर्धारित मदों में उपयोग का विवरण देना होगा. खर्च की समीक्षा के बाद ही आगे की धनराशि जारी की जाएगी. अनुदान से खरीदे जाने वाले उपकरण संबंधित संस्थान की संपत्ति होंगे और उन्हें स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा अन्य संगठन और संस्थान भी निर्धारित शुल्क देकर इन इकाइयों की सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे.
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी बिल्डिंग में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की ओर से करीब दो करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल रिसर्च सेंटर विकसित किया जा रहा है. कॉलेज प्रशासन ने इसी भवन में क्लीनिकल ट्रायल यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है. इससे अनुसंधान से संबंधित सुविधाओं को एक ही परिसर में विकसित करने में मदद मिलेगी.
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि क्लीनिकल ट्रायल यूनिट के लिए पहली किस्त प्राप्त हो गई है. अब यूनिट की स्थापना और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
इस योजना में मेरठ का एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के जेके कैंसर इंस्टीट्यूट, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, नोएडा का इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, ग्रेटर नोएडा का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एएसएमसी बुलंदशहर, एएसएमसी अयोध्या, लखनऊ का डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआई) और कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट तथा गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं.
यह भी पढ़ें : महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज और बुंदेलखंड विश्विद्यालय का टूटेगा 49 साल पुराना साथ
यह भी पढ़ें : झांसी मेडिकल कॉलेज में कूड़े के ढेर में मिले कंकाल-नरमुंड और हड्डियां, मानव अंगों की तस्करी की आशंका