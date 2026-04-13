पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की छूट रही थी ट्रेन; करा दी चेन पुलिंग, डीआरएम का आया ऐसा जवाब
उमा भारती ने समय से पहले ट्रेन चलाने का लगाया आरोप. कहा-रेल मंत्री से शिकायत करूंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 11:57 AM IST
झांसी : पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने रेलवे की कार्य प्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि जिस ट्रेन को उन्हें पकड़ना था वह समय से पहले आ गई और समय से पहले ही चल पड़ी थी. इसके बाद ट्रेन की चेन पुलिंग करानी पड़ी, तब वह ट्रेन में चढ़ पाईं. उमा भारत के साथ यह वाक्या झांसी रेलवे स्टेशन पर हुआ. पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती पंजाब मेल ट्रेन पकड़ने पहुंची थीं.
बताया जा रहा कि जब उमा भारत प्लेटफार्म पर पहुंची तो ट्रेन प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर पहुंच चुकी थी. इसके चलते चेन पुलिंग कर पंजाब मेल ट्रेन रुकवानी पड़ी. इस मसले पर उमा भारती ने पूरी तरह रेलवे को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि चेन पुलिंग करानी पड़ी, लेकिन मेरी गलती नहीं है. मैं 2.18 बजे स्टेशन आ गई थी और ट्रेन 2.23 बजे रवाना होनी थी.
रेलवे की ओर से कहा गया कि एस्केलेटर से ऊपर ले जाएंगे. इसकी बजाय मुझे गाड़ी दी. सामने से पंजाब मेल निकली. मैं पांच मिनट खड़ी रही. रास्ते में एक हाथठेला मिला. वह निकल नहीं पा रहा था. हमारे लोगों ने उसे धक्का देकर निकालवाया. मैं इसके बारे में अश्विनी वैष्णव को लिखने वाली हूं. आधुनिकीकरण में संवेदनहीनता साथ में शामिल हो गई है. मथुरा में प्रॉब्लम आती है, आगरा में प्रॉब्लम आती है, ललितपुर में प्रॉब्लम आती है. मुझे नहीं, विकलांगों, गरीबों और वृद्ध लोगों को.
झांसी डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि मुंबई-फिरोजपुर पंजाब मेल की चेन पुलिंग उमा भारती ने नहीं कराई थी. कुछ यात्री खाना-पानी लेने झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरे थे, उन्होंने जब देखा कि ट्रेन चलने लगी है तो उन्हीं यात्रियों के साथियों ने चेन पुलिंग कर दी थी. रेलवे के सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि ट्रेन निर्धारित समय से पहले प्लेटफॉर्म छोड़ दे. हां, ये बात जरूर है कि ट्रेन निर्धारित समय से पहले स्टेशन पर पहुंच जाती है. फिर भी हम मामले की जांच करा रहे हैं कि समय से पहले ट्रेन चलाई गई थी या नहीं.
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