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​सनसनीखेज: 5 दिनों से लापता किशोरी की लाश कुएं में मिली, शरीर से कपड़े गायब और मुंह बंधा होने से गहराया रहस्य

झांसी : उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम निमोनी से 5 दिन पहले लापता किशोरी का शव संदिग्ध हालात में कुएं से बरामद हुआ है. शव की शिनाख्त हर्षिता आर्य के रूप में हुई है. परिस्थितियों को देखते हुए हत्या की बात कही जा रही है. वहीं परिजनों ने भी हत्या कर शव कुएं में फेंकने की आशंका जताई है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह जाहिर होने की बात कह रही है.

घटना की जानकारी देतीं एसपी सिटी प्रीति सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम निमोनी की किशोरी पांच दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. परिजन ने काफी खोजबीन के बाद पुलिस को सूचना दी थी. मंगलवार को एक शव गांव के ही निष्प्रयोज्य कुएं में पड़े होने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कुएं से शव निकाल कर शिनाख्त कराई तो शव लापता हर्षिता आर्य का निकला. किशोरी का मुंह कपड़े से बंधा हुआ था और शरीर के कुछ कपड़े भी गायब थे. इन परिस्थितियों को देखते हुए किसी अनहोनी का एंगल लग रहा है.