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इलाहाबाद-झांसी स्नातक MLC चुनाव में बीजेपी का दांव, अशोक कुमार राठौर ने भरा नामांकन

झांसी: इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी है. 6 अक्टूबर को भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार राठौर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया.

इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्रियों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने माहौल को राजनीतिक रूप से काफी अहम बना दिया. नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत तेज हो गई है.

कौन हैं बीजेपी प्रत्याशी अशोक राठौर: अशोक कुमार राठौर मूल रूप से जालौन जिले के उरई के रहने वाले हैं. वह लंबे समय से वित्तविहीन शिक्षकों के हितों से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं. माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश प्रधान सचिव के रूप में भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है. साल 2023 में शिक्षक एमएलसी चुनाव के दौरान वह भाजपा में शामिल हुए थे.

सपा एमएलसी से होगी सीधी टक्कर: इलाहाबाद-झांसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर जैसे 10 बड़े जिले आते हैं. इस सीट पर समाजवादी पार्टी के वर्तमान एमएलसी डॉ. मान सिंह यादव भी चुनावी मैदान में मजबूती से डटे हुए हैं. ऐसे में भाजपा प्रत्याशी के सामने स्नातक मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की बड़ी चुनौती होगी. अशोक राठौर का कहना है कि वे युवाओं और शिक्षकों की तरक्की के लिए हमेशा काम करते रहेंगे.

जानिए मतदान और नतीजों की तारीख: चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर तय है. इसके बाद 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जाएगा. वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को होगी और उसी दिन चुनावी नतीजे साफ हो जाएंगे. भाजपा इस चुनाव में स्नातक मतदाताओं तक पहुंचकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की खास रणनीति पर काम कर रही है.

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