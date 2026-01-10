ETV Bharat / state

झांसी की महिला ऑटो चालक का हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

झांसी : झांसी की पहली महिला ऑटो चालक अनीता के हत्यारोपी को पुलिस ने शुक्रवार देर रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. हत्यारोपी न्यायालय में सरेंडर करने की जुगत में था, लेकिन इसे पहले पुलिस से मुठभेड़ हो गई. हत्यारोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था. मुठभेड़ में हत्यारोपी मुकेश झा के पैर में गोली लगी है. इलाज के लिए उसे मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया है.

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि नवाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा निवासी महिला ऑटो चालक अनीता चौधरी की 5 जनवरी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अनीता के पति दिलदार चौधरी ने मुकेश झा, उसके पुत्र शिवम झा और बहनोई मनोज झा पर हत्या का आरोप लगाया था. इसके बाद केस दर्ज कर दो आरोपियों शिवम और मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया था. मुख्य आरोपी मुकेश झा फरार चल रहा था. उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

एसपी सिटी प्रीति सिंह के अनुसार शुक्रवार रात भगवंतपुरा वाले रस्ते पर कारगुवां में मुकेश झा की मौजूद होने की सूचना मिली. इसके बाद नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव और बरुआसागर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी की. पुलिस की घेराबंदी देख मुकेश ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली हत्यारोपी मुकेश झा के पैर में लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा. इसके बाद इसके गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.