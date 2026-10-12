झांसी में कौमी एकता की मिसाल: पिछले 26 वर्षों से मां दुर्गा का स्वरूप गढ़ रहे हैं मूर्तिकार अब्दुल खलील
अब्दुल खलील पिछले 26 सालों से मां दुर्गा की प्रतिमाएं बना रहे हैं. झांसी से संवाददाता शाश्वत सिंह की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 5:24 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 6:02 PM IST
झांसी: मिट्टी को आकार देकर मां दुर्गा का स्वरूप गढ़ना, चेहरे पर मुस्कान उकेरना और आंखों में भाव भरना आसान काम नहीं है. इसके लिए महीनों की मेहनत, धैर्य और वर्षों का अनुभव चाहिए. झांसी के फूटा चौपड़ा स्थित कालीबाड़ी इलाके में रहने वाले मूर्तिकार अब्दुल खलील पिछले करीब 26 वर्षों से इसी कला को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके हाथों से तैयार मां दुर्गा की प्रतिमाएं शहर के कई प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित की जाती हैं.
बांधव समिति की 166 साल पुरानी परंपरा से जुड़ा है काम: अब्दुल खलील की कला का रिश्ता झांसी की ऐतिहासिक बांधव समिति से भी जुड़ा है, जिसे बंगाली क्लब के नाम से भी जाना जाता है. समिति में वर्ष 1861 से मां दुर्गा की पूजा की परंपरा चली आ रही है. दिलचस्प बात यह है कि इस ऐतिहासिक परंपरा के लिए प्रतिमाएं तैयार करने वाले खलील ने मूर्तिकला की पहली सीख अपने पिता अब्दुल खालिक से ली थी. पिता ने उन्हें सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा बनाना सिखाया और आज खलील उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए देवी-देवताओं की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं.
1861 में एक निजी घर से शुरू हुई थी दुर्गा पूजा: बांधव समिति की दुर्गा पूजा का इतिहास वर्ष 1861 से जुड़ा है. ब्रिटिश शासनकाल में झांसी आए कुछ बंगाली परिवारों ने शहर के सैयर गेट इलाके में एक निजी घर में मां दुर्गा की पूजा शुरू की थी. इन परिवारों में चिकित्सक, शिक्षक और वकालत जैसे पेशों से जुड़े लोग शामिल थे. धीरे-धीरे बंगाली समाज के अधिक लोग इस परंपरा से जुड़ते गए और दुर्गा पूजा झांसी की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई.
1956 में मिला स्थायी परिसर, आगे बढ़ती रही परंपरा: समय के साथ पूजा के लिए स्थायी परिसर की जरूरत महसूस हुई. समिति के सदस्यों ने सामूहिक प्रयासों से वर्ष 1956 में अपना परिसर प्राप्त किया. इसके बाद फूटा चौपड़ा स्थित कालीबाड़ी में दुर्गा पूजा की परंपरा लगातार आगे बढ़ती रही. वर्ष 2026 में यह आयोजन अपनी 166वीं वर्षगांठ तक पहुंच गया है, जो झांसी में बंगाली समाज की सांस्कृतिक विरासत, पारिवारिक मेल-मिलाप और सामुदायिक एकजुटता का प्रतीक है.
पिता से मिली मूर्तिकला की पहली सीख: अब्दुल खलील के लिए मूर्तिकला का सफर बचपन में ही शुरू हो गया था. उनके पिता अब्दुल खालिक करीब 45 वर्षों तक देवी-देवताओं की प्रतिमाएं बनाते रहे. घर में प्रतिमाएं बनते देखकर खलील की भी इस कला में रुचि बढ़ी और महज 13 साल की उम्र में उन्होंने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया. खलील बताते हैं कि उनके पिता ने उन्हें सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा बनाना सिखाया था और यही सीख उनके कला-सफर की पहली सीढ़ी बनी.
मिट्टी से लेकर चेहरे के भाव तक, हर काम में चाहिए हुनर: पिता के साथ काम करते हुए खलील ने मिट्टी तैयार करना, प्रतिमा का ढांचा बनाना, शरीर की बनावट गढ़ना और चेहरे के भाव उकेरना सीखा. धीरे-धीरे रंगों के इस्तेमाल और प्रतिमा को अंतिम रूप देने की बारीकियों में भी उनकी पकड़ मजबूत होती गई. वर्ष 2012 में पिता अब्दुल खालिक के निधन के बाद खलील ने परिवार की इस कला और बांधव समिति के लिए प्रतिमाएं तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल ली. इस तरह पिता से बेटे तक पहुंची मूर्तिकला की परंपरा आज भी जारी है.
एक प्रतिमा तैयार करने में लगते हैं करीब दो महीने: अब्दुल खलील के मुताबिक, मां दुर्गा की एक प्रतिमा तैयार करने में करीब दो महीने लग जाते हैं. यह काम केवल मिट्टी को आकार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रतिमा का ढांचा बनाने से लेकर शरीर की बनावट, चेहरे की बारीकियों और रंगों से सजाने तक कई चरण शामिल होते हैं. प्रतिमा का चेहरा तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है, क्योंकि आंखों, होंठों और चेहरे की भाव-भंगिमा से ही उसका स्वरूप आकर्षक और सजीव दिखाई देता है. छोटी-सी चूक भी प्रतिमा की बनावट बिगाड़ सकती है, इसलिए हर चरण में धैर्य, सावधानी और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है.
झांसी के प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों के लिए बनाते हैं प्रतिमाएं: खलील के हाथों से तैयार मां दुर्गा की प्रतिमाएं झांसी के कई प्रमुख पूजा पंडालों में स्थापित होती हैं. इनमें फूटा चौपड़ा स्थित कालीबाड़ी, दयासागर कंपाउंड, इलाइट चौराहा, बड़ा बाजार और बड़ा मठ सहित अन्य स्थान शामिल हैं. बांधव समिति की ऐतिहासिक दुर्गा पूजा से उनका जुड़ाव इस काम को खास महत्व देता है. प्रतिमा की बनावट, चेहरे के भाव और कलात्मकता पूजा की तैयारियों का अहम हिस्सा होते हैं, जिनका खलील अपनी कारीगरी में विशेष ध्यान रखते हैं.
कालीबाड़ी में ही विसर्जन के लिए बनाया गया विशेष कुंड: बांधव समिति की दुर्गा पूजा की एक खास पहचान प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था भी है. पहले मां दुर्गा की प्रतिमा को दशहरे के दिन शोभायात्रा के साथ लक्ष्मीताल ले जाकर विसर्जित किया जाता था. समय के साथ तालाब में बढ़ती गंदगी और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को देखते हुए समिति ने पूजा परिसर में ही एक विशेष कुंड बनवाकर विसर्जन की व्यवस्था शुरू की. इससे प्रतिमा को विसर्जन के लिए दूसरे स्थान पर ले जाने की जरूरत कम हुई और धार्मिक परंपरा को बनाए रखते हुए पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया.
विसर्जन के बाद मिट्टी का भी किया जाता है इस्तेमाल: समिति की व्यवस्था के मुताबिक, विसर्जन के बाद प्रतिमा की मिट्टी का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है और सामग्री के दोबारा उपयोग पर भी ध्यान दिया जाता है. यह पहल धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देती है. पूजा की परंपरा में समय के साथ किए गए ऐसे बदलाव दिखाते हैं कि सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है. इस तरह बांधव समिति का आयोजन धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी से भी जुड़ा है.
धर्म से परे कला और आपसी सम्मान की मिसाल: अब्दुल खलील मुस्लिम परिवार से आते हैं, लेकिन देवी-देवताओं की प्रतिमाएं बनाना उनके परिवार की पारंपरिक कला और आजीविका का हिस्सा है. उनके पिता भी दशकों तक यही काम करते रहे और अब खलील उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके हाथों से तैयार मां दुर्गा की प्रतिमाएं पूजा पंडालों में स्थापित होती हैं, जहां श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं. उनका काम झांसी की साझा सांस्कृतिक परंपरा और कला के प्रति सम्मान की एक मिसाल पेश करता है.
दुर्गा पूजा के बहाने जुटते हैं परिवार और समाज के लोग: बांधव समिति की दुर्गा पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है. इसमें बंगाली संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारिवारिक मेल-मिलाप भी शामिल होते हैं. दूर-दराज के शहरों में रहने वाले कई परिवार पूजा के अवसर पर झांसी लौटते हैं और इस परंपरा से जुड़ते हैं. ऐसे में अब्दुल खलील की कला मां दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार करने के साथ-साथ शहर की ऐतिहासिक परंपरा और सामुदायिक एकजुटता को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
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