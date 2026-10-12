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झांसी में कौमी एकता की मिसाल: पिछले 26 वर्षों से मां दुर्गा का स्वरूप गढ़ रहे हैं मूर्तिकार अब्दुल खलील

पिता से सीखी मूर्तिकला की पहली सीढ़ी: मां सरस्वती की प्रतिमा बनाने से शुरू हुआ था खलील का कला सफर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

झांसी: मिट्टी को आकार देकर मां दुर्गा का स्वरूप गढ़ना, चेहरे पर मुस्कान उकेरना और आंखों में भाव भरना आसान काम नहीं है. इसके लिए महीनों की मेहनत, धैर्य और वर्षों का अनुभव चाहिए. झांसी के फूटा चौपड़ा स्थित कालीबाड़ी इलाके में रहने वाले मूर्तिकार अब्दुल खलील पिछले करीब 26 वर्षों से इसी कला को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके हाथों से तैयार मां दुर्गा की प्रतिमाएं शहर के कई प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित की जाती हैं.

बांधव समिति की 166 साल पुरानी परंपरा से जुड़ा है काम: अब्दुल खलील की कला का रिश्ता झांसी की ऐतिहासिक बांधव समिति से भी जुड़ा है, जिसे बंगाली क्लब के नाम से भी जाना जाता है. समिति में वर्ष 1861 से मां दुर्गा की पूजा की परंपरा चली आ रही है. दिलचस्प बात यह है कि इस ऐतिहासिक परंपरा के लिए प्रतिमाएं तैयार करने वाले खलील ने मूर्तिकला की पहली सीख अपने पिता अब्दुल खालिक से ली थी. पिता ने उन्हें सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा बनाना सिखाया और आज खलील उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए देवी-देवताओं की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं.

दो महीने की कड़ी मेहनत के बाद बनती है प्रतिमा. (Photo Credit: ETV Bharat) 1861 में एक निजी घर से शुरू हुई थी दुर्गा पूजा: बांधव समिति की दुर्गा पूजा का इतिहास वर्ष 1861 से जुड़ा है. ब्रिटिश शासनकाल में झांसी आए कुछ बंगाली परिवारों ने शहर के सैयर गेट इलाके में एक निजी घर में मां दुर्गा की पूजा शुरू की थी. इन परिवारों में चिकित्सक, शिक्षक और वकालत जैसे पेशों से जुड़े लोग शामिल थे. धीरे-धीरे बंगाली समाज के अधिक लोग इस परंपरा से जुड़ते गए और दुर्गा पूजा झांसी की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई. 1956 में मिला स्थायी परिसर, आगे बढ़ती रही परंपरा: समय के साथ पूजा के लिए स्थायी परिसर की जरूरत महसूस हुई. समिति के सदस्यों ने सामूहिक प्रयासों से वर्ष 1956 में अपना परिसर प्राप्त किया. इसके बाद फूटा चौपड़ा स्थित कालीबाड़ी में दुर्गा पूजा की परंपरा लगातार आगे बढ़ती रही. वर्ष 2026 में यह आयोजन अपनी 166वीं वर्षगांठ तक पहुंच गया है, जो झांसी में बंगाली समाज की सांस्कृतिक विरासत, पारिवारिक मेल-मिलाप और सामुदायिक एकजुटता का प्रतीक है. पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश. (Photo Credit: ETV Bharat) पिता से मिली मूर्तिकला की पहली सीख: अब्दुल खलील के लिए मूर्तिकला का सफर बचपन में ही शुरू हो गया था. उनके पिता अब्दुल खालिक करीब 45 वर्षों तक देवी-देवताओं की प्रतिमाएं बनाते रहे. घर में प्रतिमाएं बनते देखकर खलील की भी इस कला में रुचि बढ़ी और महज 13 साल की उम्र में उन्होंने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया. खलील बताते हैं कि उनके पिता ने उन्हें सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा बनाना सिखाया था और यही सीख उनके कला-सफर की पहली सीढ़ी बनी. मां सरस्वती की प्रतिमा बनाने से शुरू हुआ था खलील का कला सफर. (Photo Credit: ETV Bharat) मिट्टी से लेकर चेहरे के भाव तक, हर काम में चाहिए हुनर: पिता के साथ काम करते हुए खलील ने मिट्टी तैयार करना, प्रतिमा का ढांचा बनाना, शरीर की बनावट गढ़ना और चेहरे के भाव उकेरना सीखा. धीरे-धीरे रंगों के इस्तेमाल और प्रतिमा को अंतिम रूप देने की बारीकियों में भी उनकी पकड़ मजबूत होती गई. वर्ष 2012 में पिता अब्दुल खालिक के निधन के बाद खलील ने परिवार की इस कला और बांधव समिति के लिए प्रतिमाएं तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल ली. इस तरह पिता से बेटे तक पहुंची मूर्तिकला की परंपरा आज भी जारी है. पिता से सीखी मूर्तिकला की पहली सीढ़ी. (Photo Credit: ETV Bharat) एक प्रतिमा तैयार करने में लगते हैं करीब दो महीने: अब्दुल खलील के मुताबिक, मां दुर्गा की एक प्रतिमा तैयार करने में करीब दो महीने लग जाते हैं. यह काम केवल मिट्टी को आकार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रतिमा का ढांचा बनाने से लेकर शरीर की बनावट, चेहरे की बारीकियों और रंगों से सजाने तक कई चरण शामिल होते हैं. प्रतिमा का चेहरा तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है, क्योंकि आंखों, होंठों और चेहरे की भाव-भंगिमा से ही उसका स्वरूप आकर्षक और सजीव दिखाई देता है. छोटी-सी चूक भी प्रतिमा की बनावट बिगाड़ सकती है, इसलिए हर चरण में धैर्य, सावधानी और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है.