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झांसी में योगा टीचर की नौकरी के नाम पर 40 लोगों से ठगी; सालभर से फरार एक आरोपी गिरफ्तार, 30 लाख रुपये लेने का आरोप

जाॅब के नाम पर ठगी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

झांसी : झांसी के सरकारी स्कूलों में योग शिक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 40 लोगों से 25 से 30 लाख रुपये की कथित ठगी करने के मामले में नवाबाद थाना पुलिस ने वांछित आरोपी राजेश मिश्रा को गिरफ्तार किया है. आरोपी करीब एक साल से फरार चल रहा था. पुलिस ने उसे चिरगांव स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है. मामले में नामजद दूसरा आरोपी नसीम अहमद अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.

जानकारी देतीं पुलिस अधीक्षक सिटी प्रीति सिंह. (Video Credit : ETV Bharat) चिरगांव निवासी राजेश मिश्रा और दिल्ली के लक्ष्मी नगर निवासी नसीम अहमद पर लोगों को प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षक की नौकरी दिलाने का भरोसा देकर रुपये लेने का आरोप है. आरोप है कि दोनों ने ‘मेक आइडिया मेडिटेशन’ नामक संस्था के माध्यम से विभिन्न स्कूलों में नियुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया था. नौकरी की उम्मीद में करीब 40 लोगों ने कथित तौर पर 25 से 30 लाख रुपये दे दिए, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली और रकम भी वापस नहीं की गई.

