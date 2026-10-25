झांसी में योगा टीचर की नौकरी के नाम पर 40 लोगों से ठगी; सालभर से फरार एक आरोपी गिरफ्तार, 30 लाख रुपये लेने का आरोप
सरकारी स्कूलों में योग शिक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर की ठगी की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 2:30 PM IST
झांसी : झांसी के सरकारी स्कूलों में योग शिक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 40 लोगों से 25 से 30 लाख रुपये की कथित ठगी करने के मामले में नवाबाद थाना पुलिस ने वांछित आरोपी राजेश मिश्रा को गिरफ्तार किया है. आरोपी करीब एक साल से फरार चल रहा था. पुलिस ने उसे चिरगांव स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है. मामले में नामजद दूसरा आरोपी नसीम अहमद अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.
चिरगांव निवासी राजेश मिश्रा और दिल्ली के लक्ष्मी नगर निवासी नसीम अहमद पर लोगों को प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षक की नौकरी दिलाने का भरोसा देकर रुपये लेने का आरोप है. आरोप है कि दोनों ने ‘मेक आइडिया मेडिटेशन’ नामक संस्था के माध्यम से विभिन्न स्कूलों में नियुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया था. नौकरी की उम्मीद में करीब 40 लोगों ने कथित तौर पर 25 से 30 लाख रुपये दे दिए, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली और रकम भी वापस नहीं की गई.
पुलिस अधीक्षक सिटी प्रीति सिंह के अनुसार मामले में प्रेमनगर क्षेत्र के राजगढ़ निवासी मनोज राय ने 31 अगस्त 2025 को नवाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर राजेश मिश्रा और नसीम अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी. मुकदमा दर्ज होने के बाद से दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर थे.
पुलिस ने धोखाधड़ी के साथ कूटरचना और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल से संबंधित धाराएं भी बढ़ाईं. पुलिस को सूचना मिली कि राजेश मिश्रा चिरगांव में मौजूद है. इसके बाद नवाबाद और चिरगांव थाना पुलिस की टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया. फरार आरोपी नसीम अहमद की तलाश जारी है.