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मऊरानी जल विहार महोत्सव; मुगल और अंग्रेज भी रोक नहीं सके बुंदेली आस्था की 303 साल पुरानी परंपरा

गूदर बादशाह परंपरा की सबसे अहम कड़ी श्री गूदर बादशाह सरकार की देव विमान यात्रा है. जिसे जल विहार की शोभायात्रा में सबसे आगे निकलने का अधिकार प्राप्त है. इसी कड़ी में गुरुवार रात पुरानी बैलाई स्थित श्री गूदर बादशाह मंदिर से गाजे-बाजे और धार्मिक जयकारों के बीच भगवान का देव विमान निकला. जिसके दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उमड़ पड़े. गूदर बादशाह के विमान के पीछे करीब 100 देव विमान भी निकले, जो रातभर नगर की विभिन्न गलियों में घूमे और लोगों ने दर्शन पूजन किया.

बुंदेली आस्था की पुरातन परंपरा पर ईटीवी भारत की विशेष खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

झांसी : बुंदेलखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में शुमार मऊरानीपुर के जल विहार (स्नान) महोत्सव आस्था व परंपरा का अनोखा संगम है. पुरानी बैलाई स्थित श्री गूदर बादशाह मंदिर में आयोजित होने वाले सदियों पुराने इस पारंपरिक महोत्सव का नाता पौराणिक काल से है. लोक कथाओं में भगवान श्री गूदर बादशाह को भगवान राम और भगवान श्रीकृष्ण के प्रतीक रूप में पूजा जाता है. क्षेत्रीय मान्यता के अनुसार भगवान श्री गूदर बादशाह की विमान यात्रा या जल विहार महोत्सव करीब 303 साल से अनवरत कायम है.

पीढ़ियों से जारी है परंपरा : भगवान श्री गूदर बादशाह की विमान यात्रा को लेकर अलग-अलग मत हैं, लेकिन मुगल और ब्रिटिश काल से ऐतिहासिकता की झलक मिलती है. स्थानीय मान्यता के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान महामारी और अन्य परिस्थितियों के चलते धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई थी. उस समय मंदिर के महंत ने परंपरा को रोकने के बजाय भगवान गूदर बादशाह का विमान सबसे पहले निकालने का निर्णय लिया. इसके बाद अन्य मंदिरों-देवालयों से देव विमानों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो गया.

जल विहार परंपरा की पौराणिक मान्यता. (Photo Credit : ETV Bharat)

गूदर बादशाह की अगुवाई का इतिहास : क्षेत्रीय लोगों के अनुसार शुरुआती दौर में गूदर बादशाह का विमान अकेले ही जलविहार के लिए निकलता था. समय के साथ मऊरानीपुर क्षेत्र के अलग-अलग मंदिरों से भी देव विमान इस प्राचीन धार्मिक यात्रा में शामिल होते गए और शोभायात्रा का स्वरूप बड़ा हो गया. हालांकि गूदर बादशाह की अगुवाई की परंपरा में कोई बदलाव नहीं हुआ.

छोटी अयोध्या की कथा. (Photo Credit : ETV Bharat)



ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के जल विहार का विधान; गूदर बादशाह के नगर भ्रमण के बाद ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का जलविहार कराया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार देव विमान को नदी घाट तक ले जाकर भगवान का जलविहार कराया जाता है. साथ ही जलविहार महोत्सव की धार्मिक परंपरा अपने महत्वपूर्ण चरण में पहुंचती है. गूदर बादशाह के बाद अन्य देव विमानों का भी जलविहार कराया जाता है.

औरंगजेब से जुड़ा तथ्य. (Photo Credit : ETV Bharat)

लोक आस्था, परंपरा और सामाजिक सहभागिता का पर्व : मऊरानीपुर का जल विहार महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की लोक आस्था, परंपरा और सामाजिक सहभागिता का अति प्राचीन पर्व है. इस दौरान अलग-अलग मंदिरों के देव विमान एक साथ निकलते हैं और पूरा नगर धार्मिक उत्सव में बदल जाता है. इस वर्ष जलविहार में करीब 70 से 80 देव विमानों के शामिल होने की उम्मीद है. जिनमें कई प्राचीन विग्रह भी शामिल हैं.

जल विहार के दौरान नगर भ्रमण का महत्व. (Photo Credit : ETV Bharat)





धार्मिक विरासत : मऊरानीपुर की इस परंपरा की खासियत है कि यहां इतिहास केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और लोक परंपराओं के रूप में आज भी जीवित दिखाई देता है. बदलते समय के बावजूद गूदर बादशाह के विमान का सबसे आगे चलना इस परंपरा की निरंतरता का प्रतीक है. हर वर्ष जलविहार के दौरान जब गूदर बादशाह का विमान सबसे आगे बढ़ता है और उसके पीछे देव विमानों की लंबी कतार चलती है तो मऊरानीपुर की सैकड़ों वर्ष पुरानी धार्मिक विरासत एक बार फिर लोगों के सामने जीवंत हो उठती है.

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