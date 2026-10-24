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झांसी में 19वां अखिल भारतीय RPF Dog Competition, 17 जोन के 73 श्वानों ने दिखाया कौशल

झांसी : झांसी मंडल स्थित टीए कैंपस में 19वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल (RPF) श्वान प्रतियोगिता-2026 का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ. प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार व वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल जितेंद्र कुमार शर्मा ने किया. प्रतियोगिता में देश के 17 जोन से कुल 73 प्रशिक्षित श्वान भाग ले रहे हैं. इनमें विस्फोटक पदार्थों की पहचान, नारकोटिक्स डिटेक्शन और ट्रैकिंग में दक्ष श्वान शामिल हैं. प्रतियोगिता का उद्देश्य श्वान दस्तों की कार्यकुशलता, प्रशिक्षण, अनुशासन और सुरक्षा संबंधी विभिन्न कार्यों में दक्षता को परखना है.

मीडिया से मुखातिब वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त जितेंद्र कुमार शर्मा. (Video Credit : ETV Bharat)

प्रतियोगिता में प्रशिक्षित श्वानों ने अपने कौशल और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन किया. श्वान शैडो और ड्यूक ने गुब्बारे फोड़ने का करतब दिखाया. श्वान बोल्ट ने आग की लपटों के बीच बने अवरोध को छलांग लगाकर पार किया. श्वानों द्वारा मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट करने की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही. इसके अलावा फायर हर्डल, हर्डल, बम पहचान, नारकोटिक्स की पहचान और ट्रैकिंग जैसे कौशलों का प्रदर्शन किया गया. इन प्रस्तुतियों के माध्यम से श्वानों के कठिन प्रशिक्षण, त्वरित प्रतिक्रिया और कार्यक्षमता की झलक देखने को मिली।



इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने रेलवे सुरक्षा बल की सुरक्षा व्यवस्था में प्रशिक्षित श्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं श्वानों की कार्यक्षमता और दक्षता का आकलन करने के साथ-साथ उनके कौशल को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती हैं. वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता 27 अक्टूबर तक चलेगी.