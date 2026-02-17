ETV Bharat / state

अग्निकांड में प्रभावित 17 परिवार 3 महीनों से टेंट में रहने को मजबूर, सुविधाओं से महरूम झनियार गांव, अब तक नहीं लगा तार स्पेन

अग्निकांड के 3 माह बाद भी इनियार गांव में नहीं बदले हालात. बुनियादी सुविधाओं के तरस रहे ग्रामीण.

सुविधाओं से महरूम झनियार गांव
सुविधाओं से महरूम झनियार गांव
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 5:03 PM IST

Updated : February 17, 2026 at 5:28 PM IST

कुल्लू: जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी की ग्राम पंचायत नोहंडा का झनियार गांव. जहां पर 10 नवंबर 2025 को आग लग गई और आग से 16 मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए. आग के कार 16 मकान में रहने वाले 86 लोग आज भी टेंटो में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं.

आगजनी की घटना के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों को राहत दी गई. मंत्री के द्वारा घोषणा की गई कि यहां पर घर निर्माण के लिए जल्द तार स्पेन की व्यवस्था की जाएगी. ताकि लोग तार स्पेन के माध्यम से घर निर्माण के लिए सामग्री आसानी से ढो सके. लेकिन उस घोषणा के बाद भी आज तक गांव के हालात नहीं सुधर पाए हैं.

सुविधाओं से महरूम झनियार गांव

झनियार गांव आज भी सड़क सुविधा से कोसों दूर है. ग्रामीणों को करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर तीदर गांव पहुंचना पड़ता है. जहां से उन्हें सड़क के माध्यम से गुशेनी या फिर बंजार के लिए सुविधा मिलती है. गांव में आने के लिए एकमात्र पैदल रास्ता है. जिसकी भी आपदा के चलते हालात काफी खराब है और यहां से पैदल चलना भी काफी मुश्किल है.

हालांकि गांव से थोड़ी दूरी पर एक और तार स्पेन की व्यवस्था की गई है. जहां से ग्रामीण अपनी पीठ पर राशन ढोकर लाते हैं, लेकिन वहां पर भवन निर्माण सामग्री को पहुंचना भी काफी मुश्किल है. क्योंकि वहां से भी ग्रामीणों को पीठ पर सारा सामान ढोकर लाना होगा. ऐसे में अब ग्रामीणों के द्वारा अपने जले हुए मकान का मलबा हटा दिया गया है और ग्रामीण अपने स्तर पर दोबारा से घर बनाना चाहते हैं. लेकिन करीब 4 किलोमीटर दूर से भवन निर्माण के लिए रेत बजरी सीमेंट गांव तक पहुंचना उनके लिए अभी भी कड़ी चुनौती बना हुआ है. ऐसे में अगर यहां पर तार स्पेन की व्यवस्था होती है। तो भवन निर्माण सामग्री तार स्पेन के माध्यम से आसानी से गांव तक लाई जा सकती है.

17 परिवार 3 महीनों से टेंटोहने में रको मजबूर

अभी तक शुरू नहीं हो पाया तार स्पेन का कार्य

झनियार गांव के पूर्व वार्ड पंच कैलाश चंद का कहना है, 'जब लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह यहां पर आए थे तो उन्होंने तार स्पेन के लिए 6 लाख रुपए देने की घोषणा की थी और यह पैसा सेक्शन भी हो चुका है. लेकिन उसके बावजूद अभी तक तार स्पेन का कार्य शुरू नहीं हो पाया है. वर्तमान में जो पैदल रास्ता है. उसकी हालत भी बहुत खराब है और घोड़े के माध्यम से भी यहां पर सामान पहुंचना काफी मुश्किल है'.

भवन निर्माण सामग्री गांव तक ले जाने की चुनौती

कैलाश चंद का कहना है कि आगजनी से प्रभावित परिवारों को फौरी राहत के तौर पर 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई थी और उसके बाद 1 लाख 35 हजार रुपए की पहली किश्त भी दी गई थीं इसके अलावा भवन निर्माण के लिए वन विभाग के द्वारा लकड़ी मुहैया करवाई गई है, लेकिन भवन निर्माण सामग्री कैसे गांव तक लाई जाए. यह आज भी प्रभावित परिवारों के लिए काफी मुश्किल भरा कार्य है.

गांव में पानी की किल्लत

स्थानीय ग्रामीण हरीश कुमार का कहना है, 'गांव में पानी की काफी किल्लत चल रही है. नवंबर माह में आगजनी के चलते यहां पर 16 मकान जल गए. अगर उस दौरान भी गांव में पानी होता तो आग की घटना को रोका जा सकता था. उसके बाद यहां पर एक बड़ी पानी की टंकी भी पहुंचाई गई है, लेकिन उसमें अभी तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई है'.

हरीश कुमार ने बताया पानी की पाइप आधे रास्ते तक बिछाई गई है. लेकिन उसके बाद यह काम बंद हो गया है. भविष्य में दोबारा इस तरह की घटना ना हो. इसके लिए गांव में पानी का होना काफी आवश्यक है. ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वह बाकी बची हुई पानी की पाइपों को भी जल्द टंकी तक पहुंचाए.

अग्निकांड से प्रभावित ग्रामीण दीनानाथ का कहना है, 'वह आज भी अपने परिवार के साथ टीन के बने हुए अस्थाई शेड में दिन काट रहे हैं. मुश्किल से उन्होंने अपने परिवार के साथ सर्दियां बिताई है. क्योंकि आग के चलते उनका सारा सामान जलकर राख हो गया है. अब वह फिर से अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं. लेकिन तार स्पेन ना होने के चलते गांव तक भवन सामग्री पहुंचाना काफी मुश्किल है. प्रशासन से आग्रह है कि वह तार स्पेन का कार्य जल्द से जल्द करें. ताकि भवन सामग्री आसानी से गांव तक पहुंचाई जा सके'.

प्रभावित ग्रामीण खेमचंद ने बताया कि गांव में पानी की भी काफी किल्लत है. ऐसे में यहां पर पानी की व्यवस्था के लिए भी प्रशासन को काम करना चाहिए. आज भी झनियार गांव के हालात में कोई बदलाव नहीं आया है. जिला प्रशासन को चाहिए कि वह यहां पर सड़क पहुंचने की दिशा में भी कम करें. क्योंकि किसी भी प्रकार की घटना को रोकने के लिए राहत टीम का मौके पर पहुंचना काफी आवश्यक होता है. ऐसे में गांव वासियों को सड़क होने से भी काफी सुविधा मिलेगी.

वही, डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश ने बताया, 'झनियार गांव में जल्द ही तार स्पेन का कार्य शुरू किया जाएगा. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गए हैं कि वह यहां पर सड़क निकालने की दिशा में जल्द से जल्द कार्य करें. जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पानी की टंकी तक जल्द से जल्द सभी पानी की पाइपों को बिछाए. ऐसे में ग्रामीणों को भवन निर्माण सामग्री पहुंचाने की दिशा में भी प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है'.

Last Updated : February 17, 2026 at 5:28 PM IST

JHANIYAR VILLAGE
FAMILIES AFFECTED BY FIRE
JHANIYAR VILLAGERS PROBLEMS
WATER PROBLEM IN KULLU VILLAGES
KULLU JHANIYAR VILLAGE

