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HP Board पेपर टेंपरिंग मामला: फॉरेंसिक जांच के बाद भी छात्र असंतुष्ट, अब की ये बड़ी मांग

छात्रों ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं में इस तरह की छेड़छाड़ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. बोर्ड को इसे गंभीरता से लेना चाहिए.

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HP Board पेपर टेंपरिंग मामला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 4:48 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की ड्रॉइंग विषय की उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ के मामले में अब छात्र और अभिभावक न्याय की मांग को लेकर सामने आए हैं. सोमवार को बिलासपुर में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान पीड़ित छात्रों ने कहा कि जब जांच में उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ की पुष्टि हो चुकी है तो सभी विद्यार्थियों को एक समान ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए और इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

यह मामला वर्ष 2025 में हुई 10वीं बोर्ड परीक्षा से जुड़ा है. राजकीय उच्च विद्यालय ज्योरा के छात्रों ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झंडूता में परीक्षा दी थी. परीक्षा परिणाम आने के बाद कुछ छात्रों ने ड्रॉइंग विषय में अपेक्षा से कम अंक मिलने पर सवाल उठाए थे. इसके बाद छात्रों ने री-चेकिंग के लिए आवेदन किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अभिभावकों ने आरटीआई के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां हासिल कीं. उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के बाद आरोप लगाए गए कि कुछ उत्तरों में कटिंग और बदलाव किए गए हैं.

फॉरेंसिक जांच में हुई छेड़छाड़ की पुष्टि

मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं की फॉरेंसिक जांच करवाई. जांच में सामने आया कि कुछ उत्तरों को काटकर दोबारा लिखा गया था और लिखावट छात्रों की मूल हैंडराइटिंग से अलग पाई गई. फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद बोर्ड ने जांच कमेटी का गठन किया. जांच के बाद पीड़ित छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला लिया गया.

छात्रों ने उठाए ग्रेस मार्क्स पर सवाल

सोमवार को हुई प्रेसवार्ता में छात्रों और अभिभावकों ने कहा कि बोर्ड की ओर से दिए गए ग्रेस मार्क्स में समानता नहीं है. उनका कहना है कि कुछ छात्रों को 4 से 6 अंक तक ग्रेस मार्क्स दिए गए, जबकि एक छात्रा को 23 अंक दिए गए. छात्रों की मांग है कि जब सभी उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ की पुष्टि हुई है तो सभी प्रभावित विद्यार्थियों को एक समान लाभ मिलना चाहिए. साथ ही मामले में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

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सोमवार को हुई प्रेसवार्ता में छात्र और उनके अभिभावक (ETV BHARAT)

'शिक्षा व्यवस्था में ऐसी लापरवाही गलत'

छात्रों ने कहा कि परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में इस तरह की छेड़छाड़ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. उन्होंने कहा कि बोर्ड को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. छात्रा अंजली गौतम और शालिनी ने कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा दी थी, लेकिन उत्तर पुस्तिका में हुई गड़बड़ी से उनके परिणाम प्रभावित हुए.

बोर्ड ने कार्रवाई का दिया है भरोसा

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक जांच और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े दस्तावेज शिक्षा विभाग को भेजे गए हैं और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं, छात्र चाहते हैं कि इस पूरे मामले में पारदर्शी जांच हो और उन्हें पूरी तरह न्याय मिले. छात्रों का कहना है कि उनकी मांग सिर्फ ग्रेस मार्क्स तक सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए दोषियों पर कार्रवाई भी जरूरी है.

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