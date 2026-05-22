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HP Board में उत्तर पुस्तिकाओं में हुई थी छेड़छाड़, फॉरेंसिक जांच में पुष्टि, जानें पूरा मामला

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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झंडूता पेपर टैंपरिंग मामला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 9:17 PM IST

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की 10वीं बोर्ड परीक्षा से जुड़े बहुचर्चित पेपर टैंपरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. फॉरेंसिक जांच में उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ की पुष्टि होने के बाद शिक्षा बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने साफ कहा है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले में दोषी पाए जाने वाले लोगों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा.

यह मामला मार्च 2025 में आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान बिलासपुर जिले के झंडूता परीक्षा केंद्र से जुड़ा है, जहां कुछ विद्यार्थियों ने अपनी ड्रॉइंग विषय की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी होने की शिकायत की थी. अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद छात्रों और अभिभावकों के आरोप सही साबित हुए हैं.

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा (ETV BHARAT)

छात्रों को कम अंक मिलने पर शुरू हुआ था पूरा विवाद

राजकीय उच्च विद्यालय ज्योरा के कई विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ड्रॉइंग विषय में अपेक्षा से बेहद कम अंक मिलने पर सवाल उठाए थे. अन्य विषयों में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कई छात्रों को ड्रॉइंग में केवल 70 से 72 अंक मिले थे, जिससे वे मेरिट सूची से बाहर हो गए थे. अभिभावकों ने RTI (सूचना का अधिकार) के तहत उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां प्राप्त कीं. कॉपियां देखने पर उन्हें कई जगह कटिंग, ओवरराइटिंग और संशोधन दिखाई दिए. इसके बाद मामला शिक्षा बोर्ड तक पहुंचा और विद्यार्थियों को मूल उत्तर पुस्तिकाएं भी दिखाई गईं.

सही उत्तर काटकर लिखे गए गलत जवाब

शिकायत को गंभीर मानते हुए शिक्षा बोर्ड ने नौ संदिग्ध उत्तर पुस्तिकाओं को धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा. जांच में पाया गया कि कई प्रश्नों के सही उत्तर काटकर उनकी जगह गलत उत्तर लिखे गए थे. इतना ही नहीं, संशोधित लिखावट छात्रों की मूल हैंडराइटिंग से अलग पाई गई. फॉरेंसिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तर पुस्तिकाओं के साथ बाहरी स्तर पर छेड़छाड़ की गई थी. इसके बाद बोर्ड द्वारा गठित विशेष समिति ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की. जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया. जिन टैंपर-प्रूफ लिफाफों में उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रखी गई थीं, उनके सीरियल नंबर पैकिंग मेमो में दर्ज नंबरों से मेल नहीं खा रहे थे. इस खुलासे ने संकेत दिया कि किसी स्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं वाले लिफाफों की अदला-बदली की गई थी.

छात्रों को मिलेगा पूरा लाभ, भविष्य नहीं होगा प्रभावित

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि इस पूरे मामले में छात्रों की कोई गलती नहीं है. इसलिए प्रभावित विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करना बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी है. विशेष समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया गया है कि जिन प्रश्नों में छेड़छाड़ की पुष्टि हुई है, उन पर विद्यार्थियों को नियमानुसार पूरा अंक लाभ दिया जाएगा. इससे उनके परिणाम और भविष्य पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.

शिक्षा विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट

शिक्षा बोर्ड ने जांच से संबंधित सभी दस्तावेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और समिति की टिप्पणियां शिक्षा विभाग को भेज दी हैं. अब विभागीय और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने दोहराया कि विद्यार्थियों की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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