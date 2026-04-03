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पेपर टेंपरिंग मामला: सही काट कर लिखे गए थे गलत उत्तर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

झंडूता पेपर टेंपरिंग मामला ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता परीक्षा केंद्र से जुड़े पेपर टेंपरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. फॉरेंसिक जांच में उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ की पुष्टि हो गई है. अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया है, जिससे दोषियों की पहचान की जा सके. फॉरेंसिक जांच में पुष्टि बोर्ड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 उत्तर पुस्तिकाएं फॉरेंसिक लैब धर्मशाला भेजी थी. जांच में सामने आया कि कुछ उत्तरों को काटकर उनकी जगह गलत उत्तर लिखे गए थे. लिखावट भी छात्रों की हैंडराइटिंग से अलग पाई गई, जिससे टेंपरिंग की पुष्टि हुई है. इसको लेकर पीड़ित छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी नाराजगी है. स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मीडिया को बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में छेड़छाड़ की बात सही पाई गई है. अब बोर्ड एक जांच कमेटी गठित कर रहा है, जो यह पता लगाएगी कि उत्तर पुस्तिकाओं में बदलाव किसने और कब किया. झंडूता पेपर टेंपरिंग मामले में बड़ा खुलासा (ETV BHARAT) मेरिट सूची से बाहर हो गए छात्र पीड़ित छात्रों और उनके परिजनों ने शुक्रवार (3 अप्रैल) को बिलासपुर के सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता कर परीक्षा परिणामों पर सवाल उठाए. छात्रों में से एक के अभिभावक देशराज शास्त्री ने बताया कि, इस गड़बड़ी के कारण कई मेधावी छात्र मेरिट सूची से बाहर हो गए. अभिभावकों ने बताया कि अन्य विषयों में 90 से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को ड्राइंग में मात्र 70-72 अंक मिले, जिससे उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ.