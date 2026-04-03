ETV Bharat / state

पेपर टेंपरिंग मामला: सही काट कर लिखे गए थे गलत उत्तर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

पीड़ित छात्रों और उनके परिजनों ने बिलासपुर में प्रेसवार्ता कर परीक्षा परिणामों पर गंभीर सवाल उठाए.

JHANDUTTA PAPER TAMPERING CASE
झंडूता पेपर टेंपरिंग मामला (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता परीक्षा केंद्र से जुड़े पेपर टेंपरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. फॉरेंसिक जांच में उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ की पुष्टि हो गई है. अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया है, जिससे दोषियों की पहचान की जा सके.

फॉरेंसिक जांच में पुष्टि

बोर्ड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 उत्तर पुस्तिकाएं फॉरेंसिक लैब धर्मशाला भेजी थी. जांच में सामने आया कि कुछ उत्तरों को काटकर उनकी जगह गलत उत्तर लिखे गए थे. लिखावट भी छात्रों की हैंडराइटिंग से अलग पाई गई, जिससे टेंपरिंग की पुष्टि हुई है. इसको लेकर पीड़ित छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी नाराजगी है. स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मीडिया को बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में छेड़छाड़ की बात सही पाई गई है. अब बोर्ड एक जांच कमेटी गठित कर रहा है, जो यह पता लगाएगी कि उत्तर पुस्तिकाओं में बदलाव किसने और कब किया.

झंडूता पेपर टेंपरिंग मामले में बड़ा खुलासा (ETV BHARAT)

मेरिट सूची से बाहर हो गए छात्र

पीड़ित छात्रों और उनके परिजनों ने शुक्रवार (3 अप्रैल) को बिलासपुर के सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता कर परीक्षा परिणामों पर सवाल उठाए. छात्रों में से एक के अभिभावक देशराज शास्त्री ने बताया कि, इस गड़बड़ी के कारण कई मेधावी छात्र मेरिट सूची से बाहर हो गए. अभिभावकों ने बताया कि अन्य विषयों में 90 से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को ड्राइंग में मात्र 70-72 अंक मिले, जिससे उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ.

RTI से मिला जवाब

शास्त्री ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले की जांच रिपोर्ट 27 फरवरी को ही आ चुकी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. इस सच का पता उन्हें तब चला जब दिसंबर में दाखिल की गई एक RTI (सूचना का अधिकार) का जवाब हाल ही में उनके पास पहुंचा. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला मार्च 2025 की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ा है. राजकीय उच्च विद्यालय ज्योरा के छात्रों ने झंडूता केंद्र में परीक्षा दी थी. परिणाम आने के बाद खासतौर पर ड्राइंग विषय में बेहद कम अंक मिलने पर छात्रों और अभिभावकों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने आरटीआई के जरिए उत्तर पुस्तिकाएं मंगवाईं. आरटीआई के तहत मिली कॉपियों को देखकर अभिभावक हैरान रह गए. उत्तर पुस्तिकाओं में कटिंग और बदलाव साफ दिखाई दिए. इसके बाद अभिभावकों ने अक्टूबर 2025 डीसी बिलासपुर और शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर शिकायत दर्ज करवाई और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी.

फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद अब पूरी स्थिति बोर्ड जांच कमेटी के पाले में है. सवाल यह है कि इस 'टेंपरिंग' (छेड़छाड़) के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या जिम्मेदार लोगों पर गाज गिरेगी और क्या पीड़ित छात्रों को उनका हक मिल पाएगा?

ये भी पढें: कभी गर्मी तो कभी बर्फबारी, हिमाचल में अनप्रेडिक्टेबल रहा मार्च का महीना, जानें अचानक क्यों बदला मौसम का मिजाज?

TAGGED:

ANSWER SHEET TAMPERING HIMACHAL
HIMACHAL EXAM SCAM
HP BOARD
झंडूता पेपर टेंपरिंग मामला
JHANDUTTA PAPER TAMPERING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.