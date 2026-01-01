ETV Bharat / state

झंडूता के अरुण कुमार संख्यान ने दूसरी बार पास की HAS परीक्षा, 2021 में भी मिली थी बड़ी कामयाबी

बिलासपुर: झंडूता की ग्राम पंचायत डाहड के होनहार बेटे अरुण कुमार संख्यान ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2025 में सफलता प्राप्त कर तहसीलदार पद के लिए चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. खास बात यह है कि इससे पहले भी वे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2024 में चयनित हो चुके हैं. अरुण वर्तमान में राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के पद पर सेवाएं दे रहे हैं.

HAS परीक्षा पास कर अरुण बने तहसीलदार

अरुण कुमार संख्यान, पुत्र ठाकुर दास शर्मा एवं कांता देवी, ग्राम पंचायत डाहड, तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर के रहने वाले हैं. उनके पिता एक सेवानिवृत्त जे.बी.टी. अध्यापक हैं, जबकि माता गृहिणी हैं. एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले अरुण ने अपनी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अध्ययन से यह मुकाम हासिल किया है. अरुण ने प्रारंभिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डाहड से और हिमाचल विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है.