रायपुर के लोकभवन में झंडा दिवस कार्यक्रम, राज्यपाल रमेन डेका ने कहा- वीर सैनिकों की बदौलत देश सुरक्षित

सैनिकों के साथ उनके परिवार का भी सम्मान किया गया.

jhanda divas 2025 raipur
रायपुर के लोकभवन में झंडा दिवस कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 7, 2025 at 8:58 PM IST

रायपुर: सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर लोकभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. राज्यपाल ने कहा कि हमारे सैनिक बिना लाभ-हानि की सोच के देश की रक्षा करते हैं. कठिन परिस्थितियों में भी वे अपनी ड्यूटी निभाते हैं. इसी कारण हमारा जीवन, परिवार और संपत्ति सुरक्षित है.

jhanda divas 2025 raipur
राज्यपाल रमेन डेका ने कहा- वीर सैनिकों की बदौलत देश सुरक्षित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

झंडा दिवस निधि में 2 लाख रुपए का योगदान: इस अवसर पर राज्यपाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि को 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की. साथ ही कार्यक्रम में राज्यपाल ने शहीदों की वीर नारियों, माताओं और आश्रितों को सम्मान राशि और शॉल भेंट किए. इसके अलावा वीरता अलंकरण प्राप्त सैनिकों और झंडा दिवस में योगदान देने वाले दानदाताओं को भी सम्मानित किया.

jhanda divas 2025 raipur
सैनिकों के साथ उनके परिवार का भी सम्मान किया गया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

27 कल्याणकारी योजनाओं से मिल रही सहायता: राज्यपाल ने बताया कि झंडा दिवस निधि से 27 से अधिक कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिनसे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लगातार सहायता मिल रही है. उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण बोर्ड व गृह विभाग मिलकर वेटरन्स की बेहतरीन देखभाल सुनिश्चित कर रहे हैं.

सैनिक माइनस तापमान में भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं. सैनिकों के साथ उनके परिवार का भी बलिदान अमूल्य है और सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है.- रमेन डेका, राज्यपाल

jhanda divas 2025 raipur
सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर लोकभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम की विशेष झलकियां: शुरुआत में शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और दो मिनट का मौन रखा गया. राज्यपाल को झंडा दिवस का प्रतीक बैज लगाया गया. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का संदेश पढ़ा. इसके बाद झंडा दिवस निधि के कार्यों की जानकारी ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने दी.

सर्वश्रेष्ठ राशि संग्रह करने वालों को पुरस्कार

  • प्रथम पुरस्कार : कलेक्टर रायपुर गौरव कुमार सिंह एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन अनिल कुमार शर्मा
  • द्वितीय पुरस्कार : कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह एवं सैनिक कल्याण अधिकारी दुर्ग

दोनों को राज्यपाल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया. इसके साथ ही ‘सैनिक कल्याण बोर्ड संक्षेपिका–2025’ का विमोचन किया गया.

