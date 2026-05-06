झालमुड़ी संग चुनाव में जीत का जश्न, भिवानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई
पश्चिम बंगाल सहित 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर भिवानी में व्यापारियों ने झालमुड़ी बांटकर जश्न मनाया.
Published : May 6, 2026 at 4:20 PM IST
भिवानी: देश के तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की खुशी में बुधवार को भिवानी के सर्राफा बाजार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान बाजार में पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध झालमुड़ी मंगवाकर लोगों में वितरित की गई और मिठाइयों के साथ जीत का जश्न मनाया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए.
'सुशासन की नीति पर जनता की मुहर': इस अवसर पर उपस्थित भाजपा नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी की इस जीत को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि "यह जीत देश में विकास और सुशासन की नीति पर जनता की मुहर है." कार्यक्रम के दौरान रसगुल्ले और अन्य मिठाइयों का वितरण भी किया गया, जिससे पूरे बाजार में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला.
'नई सरकार से विकास को नई दिशा मिलेगी': भाजपा नेता दीपक अग्रवाल तौला और मामनचंद अग्रवाल के साथ-साथ व्यापारी पवन केडिया ने कहा कि "पार्टी ने असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में बड़ी सफलता हासिल की है." उन्होंने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कहा कि वहां लंबे समय से विकास की गति प्रभावित थी, लेकिन अब नई सरकार के गठन के बाद प्रदेश में विकास को नई दिशा मिलेगी."
'बंगाल में शांति और स्थिरता का वातावरण बनेगा': उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह जीत एक महत्वपूर्ण कदम है." उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में जहां पहले भय और असुरक्षा का माहौल बताया जाता था, वहां विकास, शांति और स्थिरता का वातावरण बनेगा. साथ ही उन्होंने घुसपैठ और अव्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई.