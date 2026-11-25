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महज 21 साल की उम्र में वर्षा झाला बनीं झालावाड़ की सबसे युवा जिला प्रमुख, कांग्रेस को 1 वोट से दी मात, बूंदी में कांग्रेस की हंसा गुर्जर की बड़ी जीत...

21 साल की वर्षा झाला बनी जिला प्रमुख ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़/बूंदी: जिला परिषद के जिला प्रमुख पद के चुनाव में बुधवार को भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिला. मुकाबला इतना कांटे का रहा कि जिला प्रमुख की कुर्सी का फैसला महज एक वोट से हुआ. भाजपा प्रत्याशी वर्षा झाला ने कांग्रेस प्रत्याशी कुसुमलता मीणा को एक वोट से शिकस्त देकर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया. वर्षा झाला को 17 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 16 मत प्राप्त हुए.

महज 1 वोट से हासिल की जीत: इस जीत के साथ ही महज 21 वर्ष की वर्षा झाला, झालावाड़ जिले की अब तक की सबसे युवा जिला प्रमुख बन गई हैं. जिला परिषद की कुल 33 सीटों में से 32 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने 16-16 सीटें जीतकर बराबरी कर ली थी. वहीं एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुई थीं. ऐसे में जिला परिषद में भाजपा का पलड़ा पहले से भारी नजर आ रहा था, लेकिन जिला प्रमुख पद के चुनाव में दोनों दलों के बीच सीधी और रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली. मतदान के बाद जिला परिषद कार्यालय में हुई मतगणना में भाजपा ने 17-16 से बाजी मार ली.