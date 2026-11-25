महज 21 साल की उम्र में वर्षा झाला बनीं झालावाड़ की सबसे युवा जिला प्रमुख, कांग्रेस को 1 वोट से दी मात, बूंदी में कांग्रेस की हंसा गुर्जर की बड़ी जीत...
झालावाड़ जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा की 21 वर्षीय वर्षा झाला ने कांग्रेस प्रत्याशी को महज एक वोट से हराया. बूंदी में कांग्रेस जीती...
Published : November 25, 2026 at 6:22 PM IST
झालावाड़/बूंदी: जिला परिषद के जिला प्रमुख पद के चुनाव में बुधवार को भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिला. मुकाबला इतना कांटे का रहा कि जिला प्रमुख की कुर्सी का फैसला महज एक वोट से हुआ. भाजपा प्रत्याशी वर्षा झाला ने कांग्रेस प्रत्याशी कुसुमलता मीणा को एक वोट से शिकस्त देकर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया. वर्षा झाला को 17 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 16 मत प्राप्त हुए.
महज 1 वोट से हासिल की जीत: इस जीत के साथ ही महज 21 वर्ष की वर्षा झाला, झालावाड़ जिले की अब तक की सबसे युवा जिला प्रमुख बन गई हैं. जिला परिषद की कुल 33 सीटों में से 32 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने 16-16 सीटें जीतकर बराबरी कर ली थी. वहीं एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुई थीं. ऐसे में जिला परिषद में भाजपा का पलड़ा पहले से भारी नजर आ रहा था, लेकिन जिला प्रमुख पद के चुनाव में दोनों दलों के बीच सीधी और रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली. मतदान के बाद जिला परिषद कार्यालय में हुई मतगणना में भाजपा ने 17-16 से बाजी मार ली.
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राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं वर्षा: भाजपा प्रत्याशी वर्षा झाला ने पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा और सीधे जिले की सबसे बड़ी पंचायती राज संस्था के शीर्ष पद तक पहुंच गईं. राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली वर्षा के दादा पूर्व में पिड़ावा पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं, जबकि उनके पिता प्रताप सिंह पूर्व सरपंच रहे हैं. वर्षा वर्तमान में बी.एड. की पढ़ाई कर रही हैं. उन्होंने पॉलिटिकल साइंस विषय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है.
वार्ड संख्या 15 से जीता है चुनाव: जिला परिषद चुनाव में वार्ड संख्या 15 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए वर्षा झाला ने शानदार जीत दर्ज की. उन्हें कुल 12,130 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की प्रतिद्वंद्वी सीमा कंवर को 7,333 मत प्राप्त हुए थे. इस तरह वर्षा ने 4,797 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी. वहीं जिला प्रमुख के चुनाव में उनका मुकाबला वार्ड संख्या 26 से निर्वाचित कांग्रेस प्रत्याशी कुसुमलता मीणा से हुआ, जहां उन्होंने महज एक वोट से जीत हासिल कर इस सियासी मुकाबले को यादगार बना दिया.
वर्षा ने पार्टी का जताया आभार: जिला प्रमुख बनने के बाद वर्षा झाला ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों का विकास उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने अपनी जीत का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह को देते हुए कहा कि पार्टी ने कम उम्र में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए वह आभारी हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी ने जिस विश्वास के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी दी है, उस पर वह पूरी निष्ठा से खरा उतरने का प्रयास करेंगी.
बूंदी में कांग्रेस की हंसा गुर्जर की जीत : जिला परिषद के जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने अपना जिला प्रमुख बनाने में सफलता हासिल की. कांग्रेस प्रत्याशी हंसा गुर्जर 20 मत हासिल कर जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं. वहीं, भाजपा प्रत्याशी मनीष सैनी को 7 मत मिले. चुनाव का सबसे चौंकाने वाला पहलू क्रॉस वोटिंग रहा. कांग्रेस के पास 21 जिला परिषद सदस्यों का स्पष्ट बहुमत था, लेकिन मतदान में हंसा गुर्जर को 20 वोट ही मिले. इसके उलट भाजपा के पास 6 सदस्य होने के बावजूद मनीष सैनी को 7 मत प्राप्त हुए, यानी कांग्रेस के एक सदस्य का वोट भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में गया. इस नतीजे ने कांग्रेस के भीतर क्रॉस वोटिंग को लेकर राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी. हालांकि, किस सदस्य ने क्रॉस वोटिंग की, इसे लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
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