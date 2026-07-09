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Four Newborns : झालावाड़ में प्रसूता ने चार बच्चों को दिया जन्म, सभी ऑब्जर्वेशन में

राजस्थान में झालावाड़ शहर निवासी ज्योति कश्यप को सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से सुरक्षित प्रसव कराया गया. प्रसव के बाद मां की हालत पूरी तरह सामान्य और स्थिर बताई जा रही है. इधर एक साथ चार नवजातों को पाकर परिवार की खुशी दोगुनी हो गई है. परिजनों ने बताया कि अरुण और ज्योति की शादी 2019 में हुई थी. दंपती का पहले से एक पांच वर्षीय बेटा है और यह ज्योति की दूसरी डिलीवरी है. एक साथ चार बच्चों को पाकर परिवार में खुशी का माहौल है.

झालावाड़: जिले के राजकीय जनाना अस्पताल में एक प्रसूता ने चार बच्चों को एक साथ जन्म दिया है. चिकित्सक इसे झालावाड़ में पहला ऐसा मामला मान रहे हैं. जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती 25 वर्षीय महिला ने एक साथ चार नवजात को जन्म दिया. इनमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल हैं. फिलहाल, चारों बच्चों को ऑब्जर्वेशन के लिए एनआईसीयू वार्ड में रखा गया है. चिकित्सक इनकी निगरानी कर रहे हैं.

वहीं, नवजात के पिता अरुण कश्यप ने बताया कि वह जनाना अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं. उनकी पत्नी की यह दूसरी डिलीवरी है. इसके पहले उनका एक संतान मौजूद है. उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने तीन शिशु गर्भ में होने की बात कही थी, लेकिन जन्म के समय चार बच्चों का जन्म हुआ. उन्होंने एक बेटी की उम्मीद की थी. इधर चार बच्चों के एक साथ जन्म की खबर पूरे शहर में फैल गई. खबर फैलते ही अस्पताल में परिजनों, रिश्तेदारों और परिचितों का तांता लग गया.

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मोहल्ले में भी खुशी का माहौल है और लोग परिवार को शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं. इधर एनआईसीयू में नवजातों की निगरानी कर रहे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. विजय बाथोलिया ने बताया कि यह जनाना अस्पताल में पहला मामला है. प्रसूता ज्योति कश्यप को सांस में तकलीफ होने के बाद जनाना अस्पताल में भर्ती किया गया था. लेबर पेन होने के बाद प्रसूता ने चार नवजात को जन्म दिया है.

उन्होंने बताया कि यह एक दुर्लभ प्रसव था, जिसमें तीन बालिकाओं तथा एक बालक का जन्म हुआ है. उन्होंने बताया कि फिलहाल चारों को ऑब्जर्वेशन के लिए एनआईसीयू में भर्ती किया गया है. उन्होंने बताया कि चारों बच्चे प्रीमेच्योर हैं, तथा सभी का वजन एक समान है. फिलहाल, बच्चों की कुछ जांच करवाई जा रही है.