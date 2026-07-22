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झालावाड़ में स्कूल के प्रधानाचार्य पर महिला शिक्षिका ने लगाए गंभीर आरोप, जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित

झालावाड़: जिले के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य पर महिला शिक्षिका एवं अन्य शिक्षकों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं. महिला शिक्षिका ने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, अनुचित तरीके से घूरते हैं तथा विद्यार्थियों और स्टाफ के सामने उन पर फब्तियां कसते हैं. इससे विद्यालय का कार्य वातावरण प्रभावित हो रहा है और उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है. समिति पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र गहलोत ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की महिला शिक्षिका की ओर से प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है. शिकायत में महिला व अन्य शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार, अनुचित तरीके से घूरने तथा स्टाफ एवं विद्यार्थियों के सामने फब्तियां कसने जैसे आरोप लगाए गए हैं.

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