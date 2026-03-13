ETV Bharat / state

Jhalawar Wedding : कालबेलिया समाज की बहू की हेलीकॉप्टर से विदाई, दावा- यह पहला मौका...

कांस्टेबल रोहित जोगी अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर लेकर पहुंचे. देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई.

Jhalawar Wedding
घुमंतू कालबेलिया समाज की बहू हेलीकॉप्टर से पहुंची घर (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 6:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: जिले के खानपुर कस्बे में एक अनोखी शादी इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. राजस्थान पुलिस में तैनात कांस्टेबल रोहित जोगी अपनी दुल्हन आरती व्यास को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर घर लेकर पहुंचे. दावा किया जा रहा है कि हाड़ौती क्षेत्र में राष्ट्रीय घुमंतू कालबेलिया समाज में यह पहला मौका है, जब दूल्हा-दुल्हन हेलीकॉप्टर से अपने घर पहुंचे हों.

इसके लिए खानपुर नगर में अस्थाई हेलीपैड भी बनाया गया था. जैसे ही हेलीकॉप्टर खानपुर में उतरा तो उसे देखने के लिए आसपास के गांवों और कस्बे के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. यह अनोखी विदाई लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गई और कई लोग इस खास पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए.

दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर लेकर पहुंचा दूल्हा... (ETV Bharat Jhalawar)

इस बीच जानकारी देते हुए दूल्हे के भाई विजय जोगी ने बताया कि जोगी बस्ती नया गांव निवासी रोहित पुत्र छीतरलाल जोगी का विवाह 13 मार्च को झालावाड़ जिले के रायपुर क्षेत्र के सोयली गांव निवासी आरती पुत्री पन्नानाथ व्यास के साथ हुआ है. विवाह समारोह के बाद सात फेरे पूरे होने पर दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई गई.

दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर लाने के बाद आयोजित रिसेप्शन समारोह में भी दूल्हा-दुल्हन की एंट्री की विशेष तैयारी की गई थी. उन्होंने बताया कि उनका करीब 15 साल पुराना सपना था कि जब भी छोटे भाई की शादी हो तो सात फेरों के बाद उसकी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर लाया जाए. उनका यह सपना आखिरकार अब साकार हो गया.

पढे़ं : किसान पिता ने बेटी को हेलीकॉप्टर से किया विदा, उड़न खटोला देखने उमड़ी भीड़

दूल्हे के बड़े भाई राष्ट्रीय घुमंतू कालबेलिया समाज के झालावाड़ जिला अध्यक्ष भी हैं. ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में आमतौर पर दुल्हन की विदाई कार या पारंपरिक बारात के साथ होती आई है, लेकिन हेलीकॉप्टर से हुई इस विदाई ने पूरे खानपुर क्षेत्र में इस शादी को यादगार और चर्चा का विषय बना दिया. आसपास के कई गांवों के लोग भी इस अनोखे नजारे को देखने के लिए खानपुर पहुंचे.

TAGGED:

JHALAWAR WEDDING
KALBELIA COMMUNITY
BRIDE IN HELOCOPTER
घुमंतू कालबेलिया समाज
JHALAWAR UNIQUE WEDDING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.