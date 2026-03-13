ETV Bharat / state

Jhalawar Wedding : कालबेलिया समाज की बहू की हेलीकॉप्टर से विदाई, दावा- यह पहला मौका...

इसके लिए खानपुर नगर में अस्थाई हेलीपैड भी बनाया गया था. जैसे ही हेलीकॉप्टर खानपुर में उतरा तो उसे देखने के लिए आसपास के गांवों और कस्बे के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. यह अनोखी विदाई लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गई और कई लोग इस खास पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए.

झालावाड़: जिले के खानपुर कस्बे में एक अनोखी शादी इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. राजस्थान पुलिस में तैनात कांस्टेबल रोहित जोगी अपनी दुल्हन आरती व्यास को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर घर लेकर पहुंचे. दावा किया जा रहा है कि हाड़ौती क्षेत्र में राष्ट्रीय घुमंतू कालबेलिया समाज में यह पहला मौका है, जब दूल्हा-दुल्हन हेलीकॉप्टर से अपने घर पहुंचे हों.

इस बीच जानकारी देते हुए दूल्हे के भाई विजय जोगी ने बताया कि जोगी बस्ती नया गांव निवासी रोहित पुत्र छीतरलाल जोगी का विवाह 13 मार्च को झालावाड़ जिले के रायपुर क्षेत्र के सोयली गांव निवासी आरती पुत्री पन्नानाथ व्यास के साथ हुआ है. विवाह समारोह के बाद सात फेरे पूरे होने पर दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई गई.

दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर लाने के बाद आयोजित रिसेप्शन समारोह में भी दूल्हा-दुल्हन की एंट्री की विशेष तैयारी की गई थी. उन्होंने बताया कि उनका करीब 15 साल पुराना सपना था कि जब भी छोटे भाई की शादी हो तो सात फेरों के बाद उसकी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर लाया जाए. उनका यह सपना आखिरकार अब साकार हो गया.

पढे़ं : किसान पिता ने बेटी को हेलीकॉप्टर से किया विदा, उड़न खटोला देखने उमड़ी भीड़

दूल्हे के बड़े भाई राष्ट्रीय घुमंतू कालबेलिया समाज के झालावाड़ जिला अध्यक्ष भी हैं. ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में आमतौर पर दुल्हन की विदाई कार या पारंपरिक बारात के साथ होती आई है, लेकिन हेलीकॉप्टर से हुई इस विदाई ने पूरे खानपुर क्षेत्र में इस शादी को यादगार और चर्चा का विषय बना दिया. आसपास के कई गांवों के लोग भी इस अनोखे नजारे को देखने के लिए खानपुर पहुंचे.